La vacuna el herpes también retrasa al alzhéimer en personas ya diagnosticadas

Un estudio en 'Cell' confirma los resultados del publicado en abril y muestra que la vacuna del herpes también puede beneficiar a aquellos ya diagnosticados con demencia al retrasar el progreso de la enfermedad

Vacuna
Vacuna ARCHIVO
Rafael Ibarra

En el año 2013, el gobierno de Gales inició un programa de vacunación con la vacuna contra el herpes zóster, el mismo virus que causa la varicela, para cualquier persona nacida el 2 de septiembre de 1933 o después, es decir de 79 ... años o menores. Los mayores de 80 años quedaron excluidos del programa.

