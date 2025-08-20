Alertan de brotes «récord» de virus del Nilo y chikunguña transmitidas por mosquitos en Europa

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha advertido este miércoles de brotes récord de infección por el virus del Nilo Occidental (VNO) y la enfermedad del virus chikunguña que apuntan a una nueva normalidad en Europa, lo que impulsa la necesidad de una respuesta contundente y coordinada para proteger la salud pública en toda la región.

Europa está experimentando temporadas de transmisión más largas e intensas de enfermedades transmitidas por mosquitos, incluidas la infección por el VNO y la enfermedad del virus chikunguña. Este cambio se debe a factores climáticos y ambientales como el aumento de las temperaturas, veranos más largos, inviernos más suaves y cambios en los patrones de lluvia; condiciones que se combinan para crear un entorno favorable para que los mosquitos prosperen y transmitan virus.

«Europa está entrando en una nueva fase, donde la transmisión más prolongada, generalizada e intensa de enfermedades transmitidas por mosquitos se está convirtiendo en la nueva normalidad. El ECDC está trabajando estrechamente con todos los Estados miembros para brindar apoyo personalizado y orientación oportuna en materia de salud pública para fortalecer la respuesta europea», señala la doctora Pamela Rendi-Wagner, Directora del ECDC.

El mosquito transmisor del virus chikunguña (Aedes albopictus) se ha establecido en 16 países y 369 regiones europeas, frente a las tan solo 114 regiones de hace una década. Sumado al aumento de los viajes internacionales, esta propagación aumenta la probabilidad de brotes locales. Europa ha registrado 27 brotes de chikunguña en lo que va de 2025, un nuevo récord para el continente. Por primera vez, se ha notificado un caso de enfermedad por el virus chikunguña de transmisión local en la región francesa de Alsacia, un hecho excepcional en esta latitud, que pone de relieve la continua expansión del riesgo de transmisión hacia el norte.

La distribución de los casos del virus del Nilo Occidental en Europa continúa cambiando y, durante la última década, la infección se ha detectado en nuevas zonas cada año. Este año, por primera vez, se han notificado infecciones en las provincias italianas de Latina y Frosinone, y en el condado de Sălaj en Rumanía. Europa ha registrado el mayor número de casos del virus del Nilo Occidental en tres años. El ECDC prevé que las infecciones sigan aumentando, alcanzando probablemente un pico estacional en agosto o septiembre.

Las nuevas directrices del ECDC describen medidas prácticas de vigilancia, prevención y control para la enfermedad por el virus chikunguña, el dengue y el virus del Zika, con recomendaciones adaptadas a los países europeos, incluyendo aquellos con poca experiencia o que no se han enfrentado previamente a la amenaza de estas enfermedades transmitidas por mosquitos. Diseñadas para las autoridades de salud pública, estas directrices proporcionan un conjunto de herramientas prácticas y fáciles de usar para evaluar los niveles de riesgo e implementar medidas de preparación y control adaptadas a su situación específica. También se encuentra disponible una guía del ECDC para el virus del Nilo Occidental.

«A medida que evoluciona el panorama de las enfermedades transmitidas por mosquitos, más personas en Europa estarán en riesgo en el futuro. Esto hace que la prevención sea más importante que nunca, tanto mediante acciones coordinadas de salud pública como mediante medidas de protección personal», apunta la doctora Céline Gossner, jefa de la Sección de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua, Vectores y Zoonóticas del ECDC. «Existe una necesidad urgente de fortalecer y ampliar las intervenciones de control de mosquitos eficientes y respetuosas con el medio ambiente», añade.

El ECDC anima a las personas que viven en las zonas afectadas y a los visitantes, especialmente a las personas mayores, los niños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, a protegerse de las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelente de mosquitos, el uso de manga larga y pantalones largos, especialmente al amanecer y al anochecer, y el uso de mosquiteras, mosquiteras y aire acondicionado/ventiladores. Los profesionales sanitarios deben estar al tanto de la circulación de estos virus y garantizar un diagnóstico temprano. Se han desarrollado nuevas vacunas contra la enfermedad del virus chikunguña, pero no existe una vacuna de uso humano contra la infección por el VNO.

Hasta el 13 de agosto de 2025, ocho países europeos habían notificado 335 casos humanos de infección por VNOde transmisión local y 19 fallecimientos. Italia sigue siendo el país más afectado, con 274 infecciones confirmadas, seguida de Grecia (35 casos), Serbia (nueve casos), Francia (siete casos), Rumanía (seis casos), Hungría (dos casos), Bulgaria (un caso) y España (un caso).

Francia ha notificado 111 casos de enfermedad por el virus de la chikunguña e Italia siete, principalmente asociados a brotes en las regiones del sur y sureste. No se han notificado fallecimientos en Europa continental, pero a nivel mundial, en lo que va de 2025 se han registrado 240.000 casos de enfermedad por el virus chikungunya y 90 muertes.

