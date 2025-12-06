CARABELA-AP: una nueva hoja de ruta para transformar la Atención Primaria en enfermedades crónicas
En España, más de la mitad de la población convive con al menos una enfermedad crónica, una realidad que se agrava con la edad y que tensiona a diario a los equipos de Atención Primaria
En España, más de la mitad de la población convive con al menos una enfermedad crónica, una realidad que se agrava con la edad y que tensiona a diario a los equipos de Atención Primaria (AP)1. Patologías como la EPOC, el asma, la insuficiencia ... cardíaca (IC), la enfermedad renal crónica (ERC) y la diabetes mellitus (DM) concentran una parte sustancial de la carga asistencial: la EPOC afecta aproximadamente al 10% de los mayores de 40 años2; el asma, a un 5% de adultos y a un 10% de niños3; la IC se estima en casi un millón de personas4; la ERC alcanza al 15% de la población5; y la DM ronda el 14%, con mayor prevalencia a partir de los 65 años6. Ante este panorama, fortalecer la AP y coordinar los distintos niveles asistenciales es prioritario para garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar los resultados en salud.
En este contexto nace el proyecto CARABELA-AP7, una iniciativa impulsada por SEMERGEN, SEMG y SECA en coorganización con AstraZeneca, diseñado para impulsar un manejo integral, coordinado y medible de estas cinco enfermedades crónicas prevalentes.
Su ambición es clara: fortalecer la AP, columna vertebral del sistema nacional de salud. La medicina de familia se enfrenta a un gran desafío: ser el pilar en el abordaje de todas las enfermedades, y prevenir la evolución hacia patologías crónicas, contribuyendo además a una gestión más eficiente del gasto sanitario.
Un proyecto con representación nacional y mirada realista
CARABELA-AP es un marco colaborativo y práctico que sitúa a la AP en el eje del manejo de las enfermedades crónicas. Para garantizar que el modelo fuese aplicable y equitativo, CARABELA-AP incorporó 104 centros de salud en la fase de diseño y validación de 17 áreas sanitarias (una por comunidad autónoma), con 142 profesionales sanitarios de distintos perfiles. Este diseño aseguró diversidad organizativa y territorial, y un análisis fiel de la realidad de la AP española, tanto en entornos urbanos como rurales.
«CARABELA-AP nos ha dado un mapa compartido del proceso asistencial para el asma, EPOC, insuficiencia cardíaca, ERC y diabetes», explica el Dr. José Polo García, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). «Con pasos claros, criterios comunes y una coordinación definida, reducimos la variabilidad y ganamos seguridad clínica para el paciente y para los equipos».
Medir para mejorar: indicadores de calidad asistencial
Una de las grandes aportaciones del proyecto es su marco de indicadores que permite monitorizar el impacto real de las soluciones y ajustar la implantación por centro, área y comunidad autónoma. Además, facilita comparativas entre equipos para aprender de las mejores prácticas y escalar lo que funciona. «La fuerza de CARABELA-AP está en el consenso y en los datos», apunta la Dra. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). «Hemos validado lo que ya hacemos bien y detectado dónde están los cuellos de botella: acceso desigual a pruebas, tiempos de espera, falta de protocolos de derivación, rotación de plantillas o ausencia de interoperabilidad.
El proyecto no se queda en el diagnóstico: propone soluciones concretas y medibles que podemos empezar a aplicar». En este sentido, la aplicación de las recomendaciones de CARABELA-AP podrían contribuir a fortalecer la coordinación multidisciplinar, la estandarización de protocolos, la formación continua de profesionales sanitarios y pacientes, y el acceso equitativo a recursos diagnósticos
Tecnología y educación de los pacientes: pilares clave
La educación dirigida a los pacientes y a sus familiares es fundamental para promover la comprensión de la enfermedad y su participación activa en el proceso asistencial, además de ayudarles en el autocuidado y mejorar la adherencia al tratamiento. La adopción de herramientas digitales emerge como un acelerador clave, tanto en la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales como en la comunicación y el seguimiento de los pacientes.
Su implementación facilitaría el registro y el análisis más eficiente de los datos sobre las diferentes enfermedades, contribuyendo a un diagnóstico precoz y una atención acorde a las características y necesidades de cada paciente. «La tecnología es el puente entre lo que sabemos que funciona y nuestra capacidad de hacerlo a escala», señala la Dra. Inmaculada Mediavilla, presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA). «Si un equipo puede ver sus indicadores y su desempeño todo el circuito mejora. La meta final es una AP más proactiva y predictiva, que identifica precozmente a quien más se beneficiará de una intervención».
Hacia la implementación: la guía como herramienta de cambio
Los próximos esfuerzos se centran en implantar las soluciones en base a la hoja de ruta obtenida en CARABELA-AP y monitorizar su impacto mediante los indicadores de calidad. El objetivo no es solo optimizar el manejo de estas cinco patologías prioritarias, sino asentar un marco replicable para otras enfermedades crónicas. En definitiva, avanzar hacia un modelo asistencial más proactivo, coordinado y humano, capaz de responder al reto de la cronicidad con eficiencia, equidad y resultados en salud.
Porque cuando la AP cuenta con procesos claros, formación, tecnología útil y equipos coordinados, todo cambia: se diagnostica antes, se trata mejor y se vive con más calidad. CARABELA-AP ofrece esa hoja de ruta, basada en la realidad de nuestros centros y en el compromiso de quienes los sostienen cada día. Con un norte compartido: poner al paciente crónico en el centro y medir lo que importa para mejorar, de verdad, su vida.
«Desde AstraZeneca, creemos que la colaboración público-privada, basada en ciencia y medición, es clave para transformar la atención a la cronicidad», afirma Ana Pérez, directora Médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España. «CARABELA-AP es un esfuerzo conjunto con SEMERGEN, SEMG y SECA que sitúa a la Atención Primaria en el centro. Nuestro compromiso es apoyar la adopción de soluciones escalables, acompañar con herramientas de medición y contribuir a una AP más coordinada, equitativa y sostenible».
Hasta la fecha, se han realizado 260 talleres en los que han participado más de 12.000 profesionales de 1035 centros de salud, con una cobertura potencial cercana a 7,5 millones de personas de las comunidades autónomas implicadas.
Referencias
1. Observatorio de la Atención al Paciente. Informe 2021. Disponible en: informe2021_oap_vf_2.pdf. Último acceso: octubre 2025
2. Bouza E, et al. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Spain and the different aspects of its social impact: A multidisciplinary opinion document. Rev Esp Quimioter. 2020;33: 49-67.
3. Blanco-Aparicio M, et al. A Study of the Prevalence of Asthma in the General Population in Spain. Open Respir Arch. 2023; 5:100245.
4. Sicras-Mainar A, et al. Epidemiology and treatment of heart failure in Spain: The HF-PATHWAYS study. Rev Esp Cardiol. 2022; 75:31-8.
5. Gorostidi M, et al. Chronic kidney disease inSpain: Prevalence and impact of accumulation of cardiovascularrisk factors [Article in English, Spanish]. Nefrologia (Engl Ed).2018; 38:606-15.
6. Cebrian Cuenca AM, et al. Prevalence of obesity and diabetes in Spain. Evolution in the last 10 years [Article in Spanish]. Aten Primaria. 2024; 57:102992.
7. Polo J, et al. Redefiniendo la atención primaria: recomendaciones de CARABELA-AP para el manejo de enfermedades crónicas prevalentes. Medicina de Familia SEMERGEN 2025; 51: 102586
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete