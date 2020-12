Guía para una Navidad a salvo de Covid-19 El riesgo cero no existe, pero sí podemos tomar algunas medidas para reducir al máximo las probabilidades de entrar en contacto con el virus durante los encuentros familiares

Cristina Garrido
Actualizado: 19/12/2020 01:48h

ABC Salud ha recopilado la opinión de varios expertos para elaborar esta guía con el objetivo de reducir las probabilidades de contagio de Covid-19 en las distintas situaciones que pueden vivirse durante estas Fiestas.

Los encuentros, preferiblemente al aire libre

Lo ideal este año sería mantener los encuentros familiares en la calle, para minimizar aún más el riesgo. «En lugar de a comer o cenar podemos quedar para dar un paseo o en un parque», sugiere Estanislao Nistal, profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Y, si buscamos unaterraza para tomar algo, es preferible que esté «totalmente abierta», apunta a ABC Salud María José Irisarri, profesora de Epidemiología de la Universidad Europea. De hecho, en su propuesta, el Ministerio de Sanidad recomendaba que, en caso de celebrarse reuniones, fueran preferiblemente en el exterior (al aire libre o en terrazas con máximo dos paredes). Pero, incluso al aire libre, debemos mantener el resto de medidas de prevención: las mascarillas siempre puestas, mantener la distancia de seguridad con los no convivientes y una correcta higiene de manos.

A cuánte gente invito y dónde lo hacemos

Lo menos riesgoso sería que la celebración se ciñese a los convivientes. Si se incluye a más gente, hay que respetar el número máximo de asistentes que estipulen las autoridades sanitarias. «El número de invitados determina que se condense más el aire y se incrementa la frecuencia con la que una persona puede infectar a otras. Cuanto más podamos reducir el círculo mejor», aconseja Estanislao Nistal. Lo ideal sería vernos al aire libre, pero si se acuerda que la reunión va a ser en una casa, «que no sea la del abuelo o persona de más riesgo», advierte María José Irisarri, profesora de Epidemiología de la Universidad Europea.

Qué puedo hacer días antes de un encuentro con familiares no convivientes

La prevención debería empezar dos semanas antes de las reuniones. Estanislao Nistal, profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo, es partidario, si se puede, de hacer PCR o test de antígenos, pero teniendo en cuenta que la validez de un resultado negativo es para el día en que se ha realizado. Con pruebas hechas o sin ellas, una buena opción sería autoconfinarse 14 días antes del evento. En cualquier caso, el experto advierte de que «no hay que relajarse». Estas medidas son un extra de las que ya conocemos: distancia, mascarilla, higiene, ventilación y reducir tiempos.

¿Qué mascarilla me pongo?

Podemos utilizar higiénicas o quirúrgicas, pero asegurándonos siempre de que cualquier opción que escojamos esté homologada y cumpla con la normativa. Si buscamos una protección comunitaria, pero también individual, que filtre el aire inhalado, habría que optar por una FPP2. Es la mejor opción si vamos a estar muchas horas reunidos en interiores o para personas de riesgo.

Ventilación y tabaco

La ventilación de espacios cerrados es una de las claves para minimizar riesgos durante la reuniones familiares. «Lo ideal es que haya una corriente continua», explica a ABC Salud Estanislao Nistal. Así que abríguese o suba la calefacción, pero las ventanas de casa cuanto más tiempo abiertas, mejor. Otra medida muy importante es no fumar, ya que al exhalar el humo se expulsan con fuerza diminutas gotitas respiratorias que pueden contener carga viral.

Protocolo cuando lleguen los invitados a casa

Antes de que lleguen los invitados, el anfitrión tiene que preocuparse de ventilar y realizar una buena limpieza en las zonas comunes de su casa. María José Irisarri recomienda disponer un lugar donde se puedan dejar los enseres (abrigos, bolsos) evitando que queden apilados unos encima de otros. Se puede colocar una alfombrilla desinfectante en la puerta para los zapatos o habilitar un lugar en la entrada donde los invitados puedan descalzarse. A la hora de saludarse, mejor acordar previamente un gesto con el que no nos toquemos (choque de codos, mano en el corazón...). Nada de apretones de manos y tampoco besos y abrazos para saludarnos, ni siquiera con la mascarilla puesta, porque en la parte exterior del cubre bocas «hay partículas infectivas», apunta Estanislao Nistal. Tampoco es seguro besar a los niños u otros familiares en el pelo porque ahí también puede depositarse el virus.

Responsable Covid del evento

Las celebraciones familiares deberían contar con un responsable elegido entre los invitados para evitar que se baje la guardia. «Será el encargado de velar porque en dicha celebración se cumplan las medidas de seguridad básicas (lavado de manos, distancia, uso correcto de mascarillas), de coordinarse con el anfitrión, de pensar previamente cómo será el saludo, así como de recordar que se cumplan las recomendaciones, si a medida que la fiesta avanza hay algún despistado», señala la doctora María Sáinz presidenta de la Fundación de Educación para la Salud.

¿Qué hacer y qué no en la mesa?

Antes y después de comer, todos los comensales deben lavarse las manos con agua y jabón. A la hora de colocar las sillas, entre los no convivientes tendremos que dejar una distancia de seguridad (1,5-2 metros). Las mascarillas deben mantenerse puestas durante toda la celebración y solo se retirarán para comer y beber. «Muy importante no dejar nunca la mascarilla encima de la mesa. Lo recomendable es llevar una bolsita o cajita donde guardarla mientras comemos», apunta María José Irisarri. Hay que evitar compartir platos, brindar o pasar objetos de mano en mano en la mesa. El Consejo General de Enfermería recomienda que sea una sola persona, siempre con mascarilla y manos limpias, la encargada de poner, quitar y servir la mesa, así como de identificar con el nombre los vasos y copas. Las sobremesas mejor cortas, evitando cantar, hablar alto, usar matasuegras y compartir móviles.

Minimizar riesgos en zonas calientes

Debemos ser prudentes en toda la casa, pero hay dos zonas que son especialmente preocupantes: la cocina y el baño. Este año hay que evitar aglomeraciones en el lugar donde se prepara la comida. La persona encargada de cocinar deberá extremar la higiene de manos y mantener puesta la mascarilla todo el tiempo. En el aseo, la epidemióloga María José Irisarri recomienda quitar las toallas y poner un rollo grande de papel para secarse las manos y una papelera donde tirarlo antes de salir. Asegurarse de que habrá jabón suficiente para lavarse y, cada cierto tiempo, desinfectar los manillares.

Mejor no quedarse a dormir

Mantener el protocolo Covid-19 durante una cena o comida es trabajoso, pero viable. Conseguirlo si ya nos quedamos a dormir en casa del anfitrión es bastante difícil. Cuantas más horas pasemos juntos bajo el mismo techo, mayor riesgo porque es fácil que se acaben relajando las medidas de distancia, mascarilla e higiene. Si la casa del familiar está demasiado lejos como para ir y venir en el día, mejor evitar la celebración o buscar alternativas de pernocta en otros lugares donde pueda pasar la noche el grupo de convivencia visitante: un hotel, un apartamento, etc. En el caso de personas que sí o sí van a volver a casa a pasar varios días en Navidad, el virólogo Estanislao Nistal detalla varias opciones para minimizar riesgos: autoconfinarse 14 días antes del encuentro; hacerse una PCR, confinarse 10 días y repetir la PCR antes del encuentro; y en caso de no poder autoaislarse, realizarse un test de antígenos el mismo día y repetirlo cada día que se pase en casa de los anfitriones.

Exhaustiva limpieza al terminar el encuentro

Nada de relajarse cuando se acaba la celebración. Ahora queda una labor muy importante: limpiar y desinfectar todas las zonas donde han estado los invitados. Por eso, es mejor que el evento no se lleve a cabo en casa de los más vulnerables, que podrían quedar expuestos al virus después. Hay que ventilar, mantener la mascarilla mientras limpiamos, no tocarnos la cara y lavarnos bien las manos al terminar. Para asegurar una correcta desinfección, puedes utilizar lejía en el baño. Para la limpieza de vasos, platos y cubiertos: lavavajillas o agua caliente. Y si usas mantel de tela, lavadora a 60-90ºC.

Salud emocional

Es importante que en esta Navidad tan insólita cuidemos la parte emocional. No vamos a poder abrazarnos o besarnos durante las reuniones que hagamos, pero hay que «disfrutar del hecho de vernos y estar juntos. Y pensar que evitar el contacto físico este año no quiere decir que se quiera menos sino que se quiere más», sugiere Montserrat Amorós, psicóloga y profesora de los grados de Infantil y Primaria de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). En casos más extremos, habrá personas que tendrán que pasar las Fiestas solas. Esta ausencia no tiene tampoco que llevar aparejada una distancia sentimental. Amorós recomienda realizar videollamadas con la gente que nos importa. Y en el caso de los familiares o amigos que no tengan acceso a lo último en tecnología, recuperar tradiciones como enviar cartas o felicitaciones por correo ordinario y llamar al fijo. «Es otra manera de estar emocionalmente cerca de estas personas», añade la psicóloga. En cuanto a los niños, aconseja explicarles la situación para que entiendan por qué este año será distinto: «Lo hacemos así ahora porque queremos seguir celebrando más Navidades con las personas que queremos», resume.