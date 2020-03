Coronavirus: Cómo desinfectar la casa para evitar contagios Hay que limpiar a diario las superficies del hogar que se tocan a menudo, el baño e inodoro con bayetas desechables y lejía

Los casos leves de coronavirus deben permanecer en aislamiento domiciliario y no salir para nada de casa. Además, deben tomar una serie de medidas para evitar el contagio de sus cuidadores y de las otras personas que convivan con ellos.

En el caso del afectado, el Ministerio de Sanidad recomienda que permanezca en su habitación, ventilada y con la puerta cerrada. Evitar las distancias menores de 2 metros con los otros convivientes, nada de visitas y tener un producto de higiene de manos y un cubo de basura en el interior del cuarto. Lo ideal es que tenga su propio cuarto de baño. Si se ve obligado a compartirlo, debe desinfectarse antes de que lo usen otros.

Hay que limpiar a diario las superficies del hogar que se tocan a menudo, el baño y el inodoro con bayetas desechables y lejía (1 parte de lejía al 5% por 99 de agua). Y no te olvides de lavarte las manos al terminar.

Además de no compartir utensilios personales, para la limpieza de vasos, platos y demás menaje de cocina, Sanidad recomienda utilizar el lavavajillas. Si no tienes, aconseja fregar con agua caliente. La ropa, incluido, sábanas y toallas, debe lavarse a 60-90ºC y secarse bien. No sacudas la ropa sucia y lávate las manos después de tocarla.

Si el enfermo tiene que moverse por los espacios comunes de la casa o entra alguien en su habitación, debe ponerse la mascarilla. La persona cuidadora también tiene que ponérsela, así como utilizar guantes cuando haya contacto con secreciones. Y después, lavarse siempre las manos.