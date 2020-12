Los sentimientos que van a aflorar en una Navidad marcada por la pandemia

La tristeza y la melancolía pueden convertirse en protagonistas de estas fiestas si no aprendemos a ser flexibles

Las navidades son una época complicada para mucha gente. Hay quienes disfrutan muchísimo de estas fechas, en las que son norma las reuniones familiares y los regalos, y otros que se agobian por ese «espíritu navideño» que parece casi una imposición. Pero, a las peculiaridades de esta época, este año se le suma una mayor: los efectos de la pandemia. Por ello, no solo pueden encontrar difícil de gestionar estos días los que no tienen gusto por la Navidad, sino que aquellos acérrimos defensores de las festividades, también encontrarán adversidades.

Ser flexibles para estar mejor

«En esta época tan familiar y de unión, con las condiciones actuales, es probable sentir frustración, tristeza o rabia por no poder relacionarnos de la misma manera que antes», explica María Fernanda Ramos, psicóloga de ifeel. Aunque puede que sintamos añoranza por no poder ver a toda nuestra familia, o darnos besos y abrazos, todo se puede superar. La clave, este año, es aprender a flexibilizar en nuestras rutinas navideñas.

Esta flexibilidad es esencial, pues en gran parte definirá qué tanto disfrutamos de estas fechas. «Si nos instalamos en la queja y la tristeza de "cómo solían ser las cosas" es complicado poder pasarlo bien», dice la psicóloga. Explica que, en el esfuerzo de adaptarnos a la situación actual, «valorando todo lo que sí podemos hacer», encontramos una visión de estas fiestas más positiva que nos permite disfrutarlas de forma diferente.

La primera navidad diferente Este año nos hemos enfrentado a situaciones muy dolorosas. La pérdida de alguien a quién queremos en estas circunstancias, siempre es más complicada. «Las pérdidas son un proceso doloroso ocurran en la época que sea. En esta concretamente, la época navideña, puede hacerlo un tanto más difícil por la añoranza, recuerdos...», explica María Fernanda Ramos, psicóloga de ifeel. Comenta que no se trata de evitar este dolor y taparlo con alegría, sino aceptar que, como todo duelo, conlleva un período de adaptación y resulta importante respetar todas las emociones que puedan surgir (tristeza, enfado ...). «Quizás hacer una pequeña ceremonia, ritual, agradecimiento, pueda ayudar a identificar y tener presente esa pérdida, ese dolor», recomienda.

Por otro lado, este año una de las claves de la creatividad. «Es importante acudir a la creatividad cada año, pero probablemente esta vez tiene más importancia: dentro de tus posibilidades y de lo que te permitan las medidas de prevención, intenta vivir la Navidad que a ti te parezca correcta, incluso si las decisiones que tomas no son las más normales o habituales del mundo», dicen desde ifeel. También, instan a pasar tiempo de calidad y no de cantidad con aquellas personas que nosotros queramos. «Optimiza tus fuerzas, no te desgastes en la aversión hacia la Navidad. Aprovecha, si vas a prescindir de algunos de los eventos típicos, para dedicarte a tus cosas o a estar en casa tranquilamente», recomiendan.

Como consejo general, la psicóloga hace hincapié en la flexibilidad que mencionaba anteriormente, así como «focalizarnos y tener muy presente lo que ha permanecido, lo que sí tenemos y lo que viene de cara a este 2021». Por otro lado, considera esencial permitirnos sentir:«Es válido tener unas navidades con emociones encontradas, tener momentos de felicidad, otros de tristeza, frustración, cansancio... Debemos darnos el permiso para vivir estas fechas con las emociones que vengan sin «exigirnos» estar felices todo el tiempo, concluye.