Visita un restaurante español en Japón y esta es su experiencia: «Si estuviera en España sería...»

Aprobado raspado
Nada más entrar, se ve una bandera enorme de España y un póster con fotos de paellas y entrantes. La carta está en japonés, y en ella aparecen varias tapas, algo de jamón, embutido, croquetas mixtas, patatas fritas y clásicos como las gambas al ajillo.
También explica que hay una gran variedad de paellas, incluida la valenciana, aunque sin conejo porque en Japón no se come, o una de tinta de calamar. De postre ofrecen varios clásicos, como la crema catalana, y una carta de vinos bastante completa.
Durante el vídeo se le ve probando distintas tapas: guindillitas y pimientos del padrón en tempura, las gambas al ajillo, croquetas y mejillones. Después llegan las paellas, que él califica de «bastante decentes» mientras hace un gesto de OK con el dedo.
Al final, el creador resume su experiencia con humor: «El sitio para estar en Japón está bien, es un 5. Si estuviera en España sería un suspenso, pero para ser aquí, es un 5. Las gambas al ajillo, un 5. El resto de tapas, más o menos bien. Y las paellas, un 5 o un 6».
