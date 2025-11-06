Visita un restaurante español en Japón y esta es su experiencia: «Si estuviera en España sería...»

En España hay restaurantes de casi todos los países del mundo. Pero si hay una gastronomía que destaca entre las favoritas, esa es la japonesa. Ahora bien, ¿cómo es un restaurante de comida española en Japón?

Sobre este tema ha hablado el usuario de TikTok ... @raijosss, un joven español que actualmente está de viaje por Osaka. En uno de sus vídeos muestra su visita a un restaurante de cocina española en Japón.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión