Una española viaja a Marruecos y advierte a quienes quieren viajar a este país: «Ten mucho cuidado con esto»

A pesar de que únicamente 15 kilómetros de mar separan a España de Marruecos —la distancia que existe entre la localidad andaluza de Tarifa y la punta Cires, en el extremo norte del país africano—, el contraste entre ambos territorios no podría ser más marcado.

Viajar a Marruecos desde España implica mucho más que un simple desplazamiento geográfico: supone adentrarse en un universo cultural completamente distinto, donde las costumbres, los paisajes, los colores y hasta los aromas evocan un mundo nuevo y fascinante para quienes lo visitan por primera vez. Esta cercanía física, pero gran diferencia cultural, es precisamente lo que atrae a tantos viajeros que buscan vivir experiencias distintas sin tener que recorrer grandes distancias.

Sin embargo, ese mismo salto cultural plantea muchas preguntas a quienes se aventuran por primera vez a cruzar la frontera: ¿Cuál es la mejor época para visitar el país? ¿Qué medios de transporte conviene utilizar para moverse dentro del territorio marroquí? ¿Qué lugares merecen ser incluidos en el itinerario? ¿Qué normas culturales y sociales es importante tener en cuenta para disfrutar del viaje con respeto y seguridad? Estas dudas son habituales entre los viajeros que, atraídos por el encanto del norte de África, desean organizar una escapada enriquecedora y bien planificada.

Un gesto que en Marruecos debes evitar hacer sin preguntar previamente

Durante el último año, Marruecos ha recibido cerca de dos millones de turistas procedentes de España, lo que pone de manifiesto el creciente interés que este país despierta entre sus vecinos del norte. Este flujo de visitantes refleja una tendencia al alza que viene consolidándose en los últimos años y que se ve respaldada por los datos oficiales.

El auge del turismo español en Marruecos no solo responde a su proximidad geográfica, sino también a la oferta cultural, la diversidad de sus paisajes, que van desde las montañas del Atlas hasta el desierto del Sahara, sin olvidar las vibrantes ciudades imperiales y las tranquilas aldeas costeras. Y en esta ocasión, una española en su cuenta de TikTok nos da algunas recomendaciones a la hora de viajar a Marruecos.

Antes de viajar a esta tiktoker ya le habían advertido que no sacara fotos sin más en la calle a la gente. llamó mucho la atención. «Obviamente no he sacado ninguna foto a la gente, pero estaba en el Zouk-son como estos zocos o mercados que podemos encontrar al aire libre- y había una tienda preciosa que tenía el techo lleno de telas. Y quisimos sacar una foto con mi amiga y de repente sale alguien de la nada y nos dice como, ¿quieres problemas? Nosotras como, solo queríamos sacar una foto al techo. Así que ojo con eso«, advierte.

La web 'sientemarruecos' explica que los marroquíes son muy celosos de su intimidad y no toleran bien que les hagan fotos sin su permiso. «Es una cuestión cultural, que nada tiene que ver con la amabilidad con la que reciben a los visitantes. Por tanto, no intentes hacerles una foto robada que se convierta en motivo de conflicto: si quieres fotografiar a alguna persona lo mejor es acercarte con una gran sonrisa, enseñarle la cámara e incluso mostrar alguna de las fotos que has hecho anteriormente y preguntar amablemente», aconsejan.

Otros recomendaciones de las autoridades españoles

En términos generales, el Ministerio de Exterior de España señala que Marruecos es un país seguro para el viajero. No obstante, a la luz de la situación internacional actual y, en particular, de la inestabilidad en la región vecina del Sahel, no se puede descartar la posibilidad de algún tipo de agresión terrorista o ataque violento contra intereses y nacionales occidentales en las vías o lugares públicos, como mercados, así como especialmente en zonas rurales aisladas.

En las ciudades más importantes se ha de prestar atención también a los robos producidos por descuido o tirones. Asimismo, debe tenerse en cuenta que se han dado robos con violencia, mediante el uso de armas blancas. En consecuencia, debe extremarse la precaución. Igualmente se recomienda ser extremadamente prudente respecto de posibles compañías accidentales de desconocidos y recurrir, en la medida de lo posible, a los servicios de guías oficiales registrados.