Una argentina que vive en España, tajante con el comportamiento de la gente en las playas de nuestro país: «Cada persona está...»

Es gracioso: mucha gente destaca de los españoles cosas que aquí nos arrojamos a la cara: que si somos discretos, que si somos respetuosos, que si somos distantes, que si vamos a lo nuestro, que si nos da igual el resto, que si no miramos a nadie. Bien sabemos que casi nada que hable de un pueblo en general termina de ser cierto del todo, pero sí, no deja de ser gracioso.

Una de las últimas voces alzadas a este cielo ha sido la de la Sissi Caterina. Licenciada en Psicología y sexóloga clínica, esta joven argentina publicó hace algunos días en su cuenta de TikTok un vídeo exponiendo «aspectos positivos de las playas españolas», mejor dicho, «del comportamiento social de las playas españolas».

Aspectos positivos de las playas españolas

Caterina va al grano: «Número uno: el toples. Hermoso, magnífico. Acá es muy natural. Ya desde niños las chicas solamente tienen la parte de abajo. Siento que es una cuestión de igualdad. Si el varón solo tiene parte de abajo, ¿por qué la mujer debería tener la parte de arriba? Número dos, acompañado, creo, del tema del toples: cada persona está en la suya. Yo he escuchado a muchas argentinas decir algo así como que en España el cuerpo pasa a un segundo plano y que nosotras, las argentinas, somos unas neuróticas, y es que es verdad. En Argentina vos llegás y todo el mundo se está fijando, está viendo, uno se siente observado. Acá, cero. Cada uno está en su mundo».

«Si vos te querés cambiar, no pasa nada, nadie te va a mirar. Realmente tienen otra perspectiva, los españoles son súper respetuosos. Es como mucho más, no sé, liviano. En otros lugares estas cosas arman mucho revuelo, y al final son solo cuerpos, estamos aquí en la playa como Dios nos trajo al mundo», termina por decir antes de avanzar al número tres: «Por último, las playas y la gente son muy limpias, aunque claro que hay excepciones». La joven asegura «estar enamorada» de las playas de España.