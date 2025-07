Una uruguaya que vive en España, asombrada por cómo discutimos en nuestro país: «Es un deporte extremo»

Mudarse a vivir a otro país puede ser algo emocionante, pero también un poco confuso. Casi todo es diferente: la comida, los horarios o cómo se saluda la gente. Pero uno de los choques culturales que suelen impactar más es en la forma de hablar.

Incluso aunque se hable el mismo idioma, puede ocurrir que lo que dices no se entiende o suene raro porque en el país al que has ido se usan otras palabras para referirse a lo mismo

Esto es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia entre los españoles y los latinoamericanos ya que, aunque nuestra lengua común es el español, las expresiones, frases y términos para comunicarse en el día a día, suelen ser bastante diferentes.

Esto es lo que cuenta Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que se vino a vivir a España hace un tiempo, concretamente a Valencia. Emiliana acostumbra a compartir vídeos en su cuenta de TiktTok en los que expone diferentes aspectos que le llaman la atención de la vida en España. En muchas ocasiones, la joven se centra en la manera que tenemos de expresarnos y de hablar los unos con los otros.

Lo que más sorprende a una uruguaya viviendo en Valencia de cómo discutimos los españoles

Atendiendo a uno de sus últimas publicaciones, la uruguaya ha querido destacar la manera en la que los españoles discutimos: «Discutir en España es un deporte extremo», se puede leer en su vídeo. En un tono cómico y algo exagerado, la joven comienza indicando que, como buen deporte, cualquier lugar puede ser «un campo de batalla» para discutir: «Entre los más comunes está la mesa de la abuela y, a continuación, cualquier bar de la vuelta».

Seguidamente, Emiliana enumera lo que considera los puntos más importantes de una discusión entre españoles: «Repiten la misma palabra con diferentes tonos», refiriéndose a expresiones como '¡sí hombre!'. También le llama la atención que, en esa repetición, se va subiendo el tono cada vez más, además de utilizar sonidos o resoplidos en mitad de la conversación para expresar resignación, indignación o enfado.

«Empieza la memoria selectiva, que esto es un talento»

«Movimiento de mano ascendente acompañado la tonalidad de lo que están diciendo», detalla mientras pone un ejemplo. «Y empieza la memoria selectiva, que esto es un talento. Se acuerdan de lo que hiciste el seis de marzo de 2012 pero no se acuerdan de lo que acaban de decir hace 15 minutos, y para eso llaman testigos, por supuesto» analiza con gracia Emiliana.

Sigue dando las últimas claves de lo que le maravilla sobre cómo discutimos en España: «Ya cuando piensas que está terminando la discusión, se empiezan a interrumpir entre todos, empiezan a levantar la voz, frases en 'loop'... Gente que se empieza a llamar por su nombre completo, en fin, gente envuelta en llamas».

Para terminar, Emiliana destaca la guinda del pastel de toda discusión. Según explica, cuando ya parece que todo está calmado, decimos la frase que vuelve a encender la mecha: «Cuando ya piensas que todo se acabó, alguien dice: 'quiero decir algo que se me olvidó decirte', 'no déjala, que yo paso de todo, pero lo que más me molesta...' Y ahí vuelve a empezar la discusión».

Como opinión final, para la uruguaya es asombroso como, después de discutir entre españoles, al final del todo se dan un abrazo o dos besos y se despiden como si no hubiera pasado nada: «Así es el amor, el amor español», finaliza diciendo.