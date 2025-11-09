Suscribete a
ABC Premium

¿Qué significa la pegatina de este círculo verde que llevan muchos coches de España en la parte trasera?

Se trata de un adhesivo que algunos vehículos lo llevan puesto y lo lucen por las calles de nuestro país

Un profesor de autoescuela explica cómo echar gasolina de forma correcta: «Para sacar la manguera...»

Un mecánico advierte de la importancia de regular de forma correcta las ruletas al lado del volante: «Cuando metemos mucho peso en el coche...»

¿Qué significa la pegatina de este círculo verde que llevan muchos coches de España en la parte trasera?
¿Qué significa la pegatina de este círculo verde que llevan muchos coches de España en la parte trasera? freepik
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todos los coches suelen llevar, al menos, una pegatina. La mayoría están relacionadas con normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y ciertas restricciones de movilidad. Algunas de las más comunes son, por ejemplo, la de 0 Emisiones (de color ... azul), la C (de color verde) o la de la ITV.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app