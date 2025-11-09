¿Qué significa la pegatina de este círculo verde que llevan muchos coches de España en la parte trasera?

Todos los coches suelen llevar, al menos, una pegatina. La mayoría están relacionadas con normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y ciertas restricciones de movilidad. Algunas de las más comunes son, por ejemplo, la de 0 Emisiones (de color ... azul), la C (de color verde) o la de la ITV.

También hay personas que simplemente colocan estos adhesivos en sus automóviles a modo de decoración y por estética. Sin embargo, es importante conocerlas todas para evitar problemas, ya que muchas de ellas son obligatorias y el conductor puede acabar siendo multado.

Desde hace unos años, hay una etiqueta que se ve más que nunca por las calles de España. Se trata de un círculo verde con detalles en blanco y los vehículos la tienen pegada en la parte trasera. Hay quienes creen que está ligada a cuestiones mediambientales pero, ¿cuál es realmente su significado?

El significado de esta pegatina de un círculo verde que llevan muchos coches de España

Este círculo verde con detalles en blanco ha recorrido las calles de los ciudades y pueblos de España. Y es que, si te fijas, seguro que ves alguno en la parte trasera de un coche. Pero, ¿qué significa? ¿de dónde viene?

Lo cierto es que hay personas que piensan que esta pegatina es un distintivo medioambiental. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. Este adhesivo no es otra cosa que el logo de una empresa de alquiler de vehículos.

En concreto, se trata de Northgate y ellos mismos se definen como «el auténtico renting flexible para empresas, autónomos y particulares». Se fundó en 2011 y su sede se encuentra en Getafe, Madrid.

Según se detalla en la página web, en Northgate cuentan con una red propia de talleres para el mantenimiento y las reparaciones.