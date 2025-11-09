Juan José, mecánico: «Abusar de los frenos cuando llueva te puede salvar la vida»

La mayoría de los conductores cree que abusar del freno puede ser perjudicial para el coche. En general, es cierto; frenar de forma continua o brusca desgasta antes las pastillas y los discos, y puede afectar al rendimiento del sistema. Por eso se recomienda ... reducir la velocidad con margen y acompañar la frenada con un uso suave del embrague, sin tirones ni frenazos innecesarios.

Sin embargo, no siempre hay que seguir esta regla. Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer, en Sevilla Este, ha publicado un vídeo en TikTok (@talleresebenezer) donde explica que, cuando llueve, frenar más de lo habitual puede ser una cuestión de seguridad. «Abusa de los frenos cuando llueva», advierte este profesional, puesto que «eso te puede salvar la vida.»

La advertencia de un mecánico para abusar de los frenos con lluvia

«En una frenada suave no lo vas a notar, pero el coche, cuando está lloviendo, los discos y las pastillas absorben humedad. Y, aparte, que sobre todo se mojan con la lluvia. Cuando tú tienes que hacer alguna frenada de emergencia tienes que tener el freno para aprovechar las prestaciones correspondientes al máximo a una cierta temperatura y libre de esa humedad«, comienza explicando Juan José. Seguidamente, añade que »para ello, lo que tienes que hacer es simple. Conforme vas conduciendo de forma normal alarga un poco más la frenada y frena a veces aunque no lo necesites, para conseguir que esos frenos liberen esa humedad y, aparte, adquieran esa temperatura necesaria para que te den el rendimiento óptimo«.

Asimismo, este mecánico sevillano indica que «muchos coches ya traen incorporado en las propias unidades que controlan los frenos ese sistema que se encarga de frenarlos, de forma que tú no lo notas, para liberar esa humedad y subir la temperatura de los frenos. Incluso en BMW hay algunos quedan bastante ruido«.

Sin embargo, para terminar su explicación, matiza que «no viene de más que tú mismo lo hagas para tener esas prestaciones aseguradas. No le va a pasar nada al coche si lo haces de forma controlada y con talento, que con la lluvia y con el frío seguramente no se te va a calentar en absoluto, van a disipar bien el calor y los vas a tener a la temperatura correcta para aprovechar el freno si tienes que usarlo, que esperemos que no«.