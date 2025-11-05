Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 5 de noviembre

Dónde tienes más probabilidad de recibir una multa de la DGT

Un análisis provincial revela la dependencia del coche particular y su relación con las sanciones de tráfico

Descubre qué comunidades autónomas concentran la mayor cantidad de denuncias de la DGT por toda España

La comunidad autónoma que registró el mayor número de denuncias fue Andalucía f. p.

A. Noguerol

Madrid

La Dirección General de Tráfico (DGT) formuló un total de 5.413.100 denuncias por infracciones de tráfico durante el año 2024 en España, dentro del territorio de su competencia, según datos desglosados por Comunidades Autónomas. Esta cifra no incluye las sanciones impuestas en Cataluña ... y el País Vasco, dado que estas comunidades tienen las competencias de tráfico transferidas.

