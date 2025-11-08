Un profesor de autoescuela explica cómo echar gasolina de forma correcta: «Para sacar la manguera...»
Aunque sea algo muy sencillo, para quien no lo ha hecho nunca puede resultar confuso
Una situación a la que tarde o temprano se enfrenta todo el mundo al sacarse el carnet de conducir es echar gasolina por primera vez. Aunque parezca algo muy sencillo, para quien no lo ha hecho nunca puede resultar confuso.
Sobre este tema ha hablado ... recientemente la cuenta de TikTok de Hoy-Voy, una de las autoescuelas más grandes de España, que suele compartir consejos para conductores noveles. En uno de sus vídeos más recientes, un profesor de la autoescuela se planta en una gasolinera para explicar, paso a paso, cómo echar combustible correctamente.
El primer consejo que da es básico: saber en qué lado está el depósito. Para eso no hace falta bajarse del coche, pues basta con mirar la flechita que aparece junto al icono del surtidor en el cuadro de mandos. Si apunta a la izquierda, el depósito está en ese lado, y si apunta a la derecha, en el otro.
Una vez localizado, toca colocarse en el surtidor correspondiente o maniobrar para acercarse lo máximo posible. El profesor muestra cómo abrir la tapa del depósito. En su caso, simplemente presionándola un poco hasta que se libera. Dentro está el tapón, que se desenrosca con suavidad antes de pasar al siguiente paso.
¿Diésel o gasolina?
Y aquí llega la duda clásica: ¿diésel o gasolina? En el coche del vídeo, la tapa del depósito lleva la pegatina E5, lo que indica que utiliza gasolina. Si no hay etiqueta o hay dudas, el profesor recuerda que siempre se puede consultar en la documentación del vehículo, que suele guardarse en la guantera.
@hoyvoyautoescuelas ⛽ Poner gasolina no viene en el manual, pero toca hacerlo sí o sí. Spoiler: no es tan complicado como parece. #hoyvoyaconducir #hoyvoyautoescuela #carnetcoche #carnet #hoyvoy ♬ sonido original - hoyvoyautoescuelas
Después llega el momento de coger la manguera. Para ello, explica, hay que levantarla primero y luego tirar hacia ti. Una vez terminada la operación, conviene sacudirla un poco dentro del depósito para evitar que caigan gotas, y colocarla de nuevo con la boquilla apuntando hacia arriba, justo donde estaba. Por último, solo queda volver a poner el tapón, cerrar la tapa y listo.
