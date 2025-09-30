Toledo 'dignifica' a su Policía Local con un nuevo cuartel cuyas obras comenzarán en 2026 El alcalde ha hecho este anuncio durante el acto de conmemoración del Día de la Policía Local, en el que se ha rendido homenaje a los agentes por su labor de servicio público

Toledo tendrá un nuevo cuartel de la Policía Local a partir de 2026 en la calle Dinamarca. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, durante el acto de celebración del Día de la Policía Local de Toledo, acompañado por la vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares.

El regidor ha confirmado que el proyecto ya está redactado por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, que se presentará la próxima semana, y que las obras darán comienzo en 2026, respondiendo así a una demanda histórica del cuerpo policial. «Era completamente necesario y ya no podía esperar más», aseguró Velázquez, quien subrayó que con estas nuevas instalaciones se pretende «devolver la dignidad en los espacios de trabajo a la Policía Local».

El alcalde ha querido dar un matiz personal a su intervención al recordar la trayectoria de su padre, Tomás Velázquez, policía local jubilado. «Me siento uno de los vuestros porque he crecido en una casa marcada por esta vocación de servicio público», señaló.

Velázquez ha destacado el carácter esencial y vocacional del trabajo policial, subrayando que «los policías son policías con uniforme y sin uniforme, dentro y fuera del horario laboral». También puso en valor los avances logrados en los dos años de legislatura en materia de mejoras laborales, acuerdos sindicales y dotaciones materiales, comprometiéndose a seguir reforzando la plantilla y los recursos.

La vicealcaldesa Inés Cañizares ha sido la encargada de abrir el acto con un discurso de agradecimiento en el que ensalzó la entrega y profesionalidad de los agentes: «Hoy reconocemos lo que sois para Toledo: una parte imprescindible de nuestra vida diaria, de nuestra seguridad y de nuestra convivencia. Sabemos que vuestro trabajo no siempre es fácil, lleno de momentos de tensión y sacrificio personal y familiar», ha señalado.

Cañizares puso en valor la adaptación del cuerpo a los nuevos retos de la seguridad, citando la incorporación de tecnologías como drones, tasers, nuevos vehículos y unidades especializadas —como la canina o la de familia y mujer—, además de la próxima puesta en marcha de una oficina móvil de atención al ciudadano.

Asimismo, quiso extender el agradecimiento a las familias de los policías, «cuyo apoyo resulta imprescindible», y a los sindicatos, por su labor reivindicativa en la mejora de las condiciones laborales del cuerpo.

Durante la celebración también se entregaron las medallas al mérito policial y a la trayectoria profesional, un reconocimiento a agentes y profesionales que han destacado por su dedicación y compromiso en el servicio público.

El acto, que coincidió con la festividad de San Miguel, patrón de la Policía Local, sirvió para reforzar el vínculo entre el Ayuntamiento y el cuerpo policial, y para remarcar la importancia de dotar a Toledo de infraestructuras modernas que estén a la altura de su labor diaria. «Contáis con un alcalde que es uno de los vuestros y con un equipo de gobierno que sabe lo importante que sois para esta ciudad», concluyó Velázquez.

