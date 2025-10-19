Juan del Val, rotundo sobre si el Real Madrid debe vender a Vinicius Jr: «Lo quieren convertir en una cosa que no es»

El Real Madrid continúa en su batalla por mantenerse entre los mejores en la Champions League, donde continúa invicto tras dos jornadas, y hacerse con el liderato de LaLiga. Tan solo el descalabro ante el Atlético de Madrid, ante los que ... perdieron por 5-2 el pasado 27 de septiembre, ha supuesto un revés para los de Xabi Alonso, que, de la mano de un genialKylian Mbappé, ha revolucionado por completo al equipo desde este pasado verano.

En las últimas semanas, la única polémica que ha salpicado al equipo blanco ha tenido más que ver con el que fuera su futbolista estrella hasta hace unos meses, Vinicius Junior. El brasileño, que estuvo a las puertas de llevarse el Balón de Oro en 2024, no atraviesa su mejor momento desde hace un tiempo, lo que ha hecho que reciba muchas críticas de la afición por su rendimiento y, sobre todo, por su actitud sobre el verde.

El delantero de la 'Canarinha' ha sido suplente en varios partidos desde que comenzara la temporada con el Real Madrid y sustituido también en momentos clave de partido. Decisiones técnicas que no se ha tomado con buena cara y que no ha dudado en reprochar con gestos desde el banquillo. A ello se suman las negociaciones estancadas por la renovación de su contrato, que expira en 2027, y las múltiples y jugosas ofertas que este ha recibido de países como Arabia Saudí. Desde entonces, el ruido de fondo sobre su posible marcha no ha hecho más que crecer.

Sobre este asunto ha hablado Juan del Val, flamante ganador del Premio Planeta 2025, durante una entrevista en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño. En su intervención, el escritor y colaborador de 'El Hormiguero' ha dado su más sincera opinión sobre todo el caso Vinicius y los problemas de actitud que se le han achacado durante buena parte de su carrera. Además, ha sido tajante sobre si se debería vender al extremo brasileño, como muchos aficionados piden desde hace tiempo.

Juan del Val no se corta y habla sobre la actitud de Vinicius Jr

El periodista ha dejado claro que es un ferviente seguidor del Real Madrid y se ha declarado fan de Vinicius, al que considera «un gran futbolista» que no atraviesa su mejor racha. «Ojalá recuperara la forma que tuvo hace un par de años», ha comenzado diciendo el marido de Nuria Roca respecto a las atributos del '7' merengue.

A pesar de esta buena opinión, Juan del Val considera que los conflictos que protagoniza el brasileño recurrentemente tienen poca solución. «A mí me parece que es un futbolista que es ya imposible de encauzar. Yo creo que hay una pretensión de convertir a Vinicius en una cosa que no es», ha sentenciado el novelista, galardonado con el Planeta por su libro 'Vera, una historia de amor'.

🗣️ Juan del Val, opina sobre Vinicius Junior, en directo en @partidazocope



🤔 "Es un futbolista que es imposible de encauzar. Hay una pretensión de convertirle en una cosa que no es"



🫣 "Me gusta mucho cuando hace las cosas que no me gustan"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/T0EY2GFC1P — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 16, 2025

El escritor ha señalado además que el delantero blanco «es más brillante cuando es de esa manera», haciendo referencia a las disputas que suele protagonizar en cada encuentro. «Hay gente que se desenvuelve bien en el conflicto y otra gente que no», ha replicado.

En cuanto a si el Real Madrid debería deshacerse del delantero como muchos vienen apuntando desde hace meses, Juan del Val ha insistido en que «hay que asumir a Vinicius como es». «Si no, pues lo vendes y ya está. A mí me encanta, es un futbolista que me gusta mucho. Pero me gusta mucho cuando hace las cosas que no me gustan», ha sentenciado.