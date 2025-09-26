Una rumana que vive en España señala la principal diferencia con nuestro país: «Cuando llego aquí lo respeto, allí...»

Cuando hablamos de las diferencias entre países, solemos fijarnos en cuestiones como la gastronomía, el clima o la cultura. Sin embargo, muchas veces son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan la diferencia.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @Izabela.gb3, una joven azafata rumana que vive en España y que comparte en redes sociales distintos aspectos de su día a día. En una de sus últimas publicaciones, ha querido señalar una diferencia que le parece muy llamativa entre España y en su país de origen.

Según cuenta, uno de los contrastes más evidentes está en el volumen de la música y en cómo lo asume la gente. En Rumanía, explica, es habitual que alguien ponga música alta a cualquier hora del día o de la noche y que nadie se queje. De hecho, comenta que a veces incluso los vecinos se suman a la fiesta en lugar de protestar.

En cambio, en España la situación es muy distinta. Izabela asegura que basta con encender los altavoces a medianoche para que, en pocos minutos, la policía acuda al domicilio. A su juicio, en España existe un mayor respeto por la ley del ruido, mientras que en Rumanía la tolerancia es más amplia, aunque eso implique que «todo el pueblo se entere».

Reacciones en comentarios

El vídeo de la azafata ha tenido cierta repercusión y ya acumula más de 180 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estas publicaciones, la sección de comentarios se ha llenado de reacciones. En esta ocasión, la propia Izabela lanzó la pregunta de si poner la música tan alta es un signo de libertad o más bien de descontrol.

Las respuestas no tardaron en llegar. Una usuaria, por ejemplo, contestó: «Si me levanto a las 4 de la madrugada para ir a trabajar, me gustaría poder dormir en algún momento. Tu libertad acaba donde empieza la mía». Otro usuario, en cambio, optó por el humor e ironizó diciendo que quizá en Rumanía no aparece la policía, pero sí puede aparecer el vecino madrugador, «y eso puede ser peor que la policía».