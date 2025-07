Una experta en viajes desvela los productos que las aerolíneas pueden dar gratis en cualquier vuelo largo: «No siempre te lo ofrecen»

En plena época de vacaciones como es el verano, son muchos los que preparan viajes que implican coger el avión. Y es que es este medio de transporte ideal para poder llegar a esos destinos exóticos con los que uno sueña durante meses y también la forma más cómoda y rápida para desplazarte por España o Europa.

Además, en los últimos tiempos con el 'boom' de las compañías 'low cost' sus billetes se han abaratado mucho. Eso no quita que existan tarifas 'premium', aunque pocos han viajado en las clases 'vip' en los que uno puede llegar a tumbarse y le regalan 'amenities' como tentempiés y un neceser con antifaz y utensilios de higiene personal para bajar del avión como nuevo.

Lo que no muchos saben es que en todos los vuelos largos los pasajeros, independientemente de lo que paguen por su silla, pueden recibir ciertos productos de cortesía. Rachel, una creadora de contenido barcelonesa especializada en viajes, acaba de subir un vídeo en su TikTok (@rachelbernabeu) precisamente en que lo detalla y la publicación ha interesado ya, en solo un día, a 170.000 personas.

«Es clave»

«¿Sabías que puedes pedir un montón de cosas gratis en un avión y casi nadie lo hace?», avisa ella, antes de dejar claro que esa información la escuchó a una azafata de vuelo y que es aplicable a todos los vuelos largos. «Todas las aerolíneas lo tienen pero no siempre te lo ofrecen». Para ella la clave es pedirlo con mucha simpatía.

En primer lugar habla de «los míticos calcetines de avión», que suelen ser muy largos y que «que salvan tus pies de ser congelados», y también menciona los tapones de oídos, que incide en que «si te tocan bebés llorando o un roncadores nivel experto, esto es clave».

Rachel comenta que las aerolíneas también pueden ofrecer de forma gratuita un 'kit' dental, con cepillo y minipasta de dientes, «para no bajar del avión con olores desagradables». En una línea similar, ella comenta que también tienen a disposición del viajero productos femeninos por si hay alguna emergencia.

Por otro lado, la 'tiktoker' avisa a los padres de que tienen kits de entretenimiento para niños, como libros de colores o juegos. Para acabar, Rachel desvela que las aerolíneas tienen comida extra y que si después del servicio de reparto de almuerzos o comidas sobran platos «la puedes pedir gratis».

Algunos seguidores han cuestionado que todos estos productos estén a disposición de cualquiera si no viaja en clase 'bussiness'. Ella incide que es posible en aerolíneas de vuelos largos y menciona algunas pero deja claro que no ocurre en las 'low cost'. Varios internautas han detallado más si es así o no y en qué aerolíneas en base a su experiencia. «Ahora no te dan ni los buenos días», ironiza otro 'tiktoker'.