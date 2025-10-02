Suscribete a
ABC Premium
Directo
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

Rick Harrison, de 'La casa de empeños', fascinado con una reliquia española que compra por más de 40.000 euros: «Me encanta»

La pieza de artillería fue fabricada en Sevilla en mayo de 1782, durante el reinado de Carlos III

La referencia al Imperio español que esconde el escudo de la Unidad Militar de Emergencias

Toni Nadal, muy crítico con la actitud que tienen muchos españoles a la hora de trabajar: «La gente de hoy en día no suele ir al límite»

Rick Harrison, de 'La casa de empeños', fascinado con una reliquia española que compra por más de 40.000 euros: «Me encanta»
Rick Harrison, de 'La casa de empeños', fascinado con una reliquia española que compra por más de 40.000 euros: «Me encanta» Youtube

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España carga con un pasado inmenso, cuyos ecos aún laten lejos de sus fronteras. Durante siglos, el Imperio español tejió redes, expandió nombres y símbolos, dejando reliquias que perduran hasta nuestros días. Por lo que no es raro que piezas de aquel pasado ... aparezcan en colecciones privadas o museos de medio mundo, pero lo extraordinario es verlas irrumpir en un programa de televisión de gran audiencia en Estados Unidos. Eso fue lo que ocurrió en 'La casa de empeños', cuando Rick Harrison y su equipo se toparon con un cañón español del siglo XVIII que terminó comprando por más de 40.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app