Señores del mar

Ocho almirantes olvidados que revolucionaron el Imperio español

Guillermo Nicieza recorre en su nuevo ensayo histórico los muchos marinos que impulsaron la armada durante los reinados de Carlos V y Felipe II

Apocalipsis de imperios: lo que debemos aprender de la destrucción de Cartago y Tenochtitlán

Felipe II fue uno de los máximos impulsores de la Armada, representada en este cuadro
Felipe II fue uno de los máximos impulsores de la Armada, representada en este cuadro Daniel Parra
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Fueron muchos, y una buena parte de ellos, tristemente olvidados. Desde los estertores del XV hasta mediados del XVII, durante ese Siglo de Oro que hizo avanzar ciencia y cultura, un buen número de marinos españoles empujaron la vagoneta de la renovación en las armadas ... de Carlos V y Felipe II. El divulgador histórico Guillermo Nicieza lo sabe bien, pues ha recopilado una buena parte de ellos en su nuevo ensayo histórico, 'Los almirante del Imperio' (Edaf, 2025). Una obra en la que, como él mismo explica a ABC estos días, desgrana las aportaciones de personajes como Álvaro de Bazán el Viejo. «Diseñó un nuevo buque como el galeón y defendió la idea de que el monarca necesitaba una armada propia», sentencia.

Sobre el autor Manuel P. Villatoro

Licenciado en Periodismo y amante del pasado. Coautor de 'Lo que nunca te han contado del Día D' y otros ensayos. Premio APCR de Periodismo 2020 y colaborador de varias revistas especializadas.

Manuel P. Villatoro

