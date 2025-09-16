La mentira extendida por la leyenda negra que más daño hizo al Imperio español en 1898

Retumbó cual trueno en el mundo occidental, y lo hizo en todos los sentidos posibles. Un 15 de febrero cualquiera, este de 1898, el acorazado estadounidense 'Maine' saltó por los aires en un puerto, el de La Habana, todavía bajo bandera rojigualda. Y de ahí, a la locura. Los norteamericanos utilizaron aquella turbulenta tragedia como ariete contra España y llegó lo esperado: la declaración de guerra, las cascadas de tinta contra la antigua Monarquía hispánica y la revitalización, por enésima vez, de la cansina leyenda negra que perseguía al Imperio español desde el siglo XVI. «Aquello supuso el inicio de la prensa amarilla y de las primeras 'fake news', y fue contra nosotros», explica a ABC Javier Santamarta.

Tiene bien aprendido su librillo este maestrillo. El divulgador y escritor se ha empapado de la época para dar vida, los próximos 27 y 28 de septiembre en San Lorenzo de El Escorial, a una nueva edición de las Jornadas sobre la Leyenda Negra española. La séptima ya; cada una, más concurrida que la anterior. «Hasta ahora hemos hablado de la época del Siglo de Oro, de la Inquisición, de Felipe II, de la conquista de México… Ya tocaba analizar este tema, no tan tratado, pero igual de importante», añade el también comisario del evento. Y se hará, como ya es habitual, mano a mano con la centenaria Peña de San Lorenzo y el Ateneo Escurialense, además de la colaboración del Ayuntamiento.

Noticia Relacionada Ocho almirantes olvidados que revolucionaron el Imperio español Manuel P. Villatoro Guillermo Nicieza recorre en su nuevo ensayo histórico los muchos marinos que impulsaron la armada durante los reinados de Carlos V y Felipe II

Como es ya habitual, esta nueva edición de las jornadas se celebrará en el Paraninfo del Real Colegio Alfonso XII, ubicado en el mismo monasterio y con capacidad para 500 asistentes. Y lo hará al calor de un plantel de expertos de dentro y fuera de nuestras fronteras. Entre ellos, el director de la Cátedra del español y la Hispanidad e investigador del CSIC, Manuel Lucena Giraldo, o el académico e historiador puertorriqueño José F. Buscaglia. «También contaremos con la colaboración de divulgadores como 'Academia Play', que pondrá a disposición del público más joven uno de sus libros», añade Santamarta. Con todo este arsenal, está convencido, el evento volverá a rebosar vida.

Gran mentira

Además del nacimiento de la prensa amarilla a través de personajes como William Randolph Hearst y la generalización de las hoy populares 'fake news', las jornadas orbitarán alrededor del inicio de lo que Santamarta llama el pesimismo español: «Se hizo palpable con la Generación del 98 y los lamentos por la pérdida del imperio». Lógico, afirma, con la ingente cantidad de mentiras que llegaban desde el otro lado del Atlántico. «Las revistas satíricas hicieron caricaturas que mostraban una España quijotesca, pobre, esclavizadora y hasta salvaje. La explosión del 'Maine' fue el detonante, y eso, a pesar de que se demostró que fue por culpa de un accidente… o de una operación de falsa bandera», suscribe.

[PUEDE RESERVAR LOCALIDADES SIGUIENDO ESTE LINK]

–¿Cuál es la mentira histórica que más dañó al Imperio español en 1898?

–El pesimismo de esa España que ya dejaba atrás todas las glorias imperiales. Ese pesimismo nacido por creernos un país de segunda, siempre a rebufo de las nuevas potencias. La verdad es que todo esto fue más una sensación que una realidad. El país llegó a la guerra de 1914 con toda Europa mirándolo por su importancia. Las ideas de que su armada se hallaba en profunda decadencia y del retraso a nivel científico no tienen sentido. A finales del XIX, la 'Numancia' se convirtió en la primera fragata blindada en dar la vuelta al mundo; y fue aquí donde se inventó el submarino. ¿Atrasados? No fue así.

El grueso de las jornadas lo vertebrarán una serie de mesas redondas en las que se analizarán diferentes aspectos de esta leyenda negra alumbrada a finales del siglo XIX. «Una de ellas, en la que participarán personalidades como Jesús García Calero, director de ABC Cultural y jefe del área de cultura del mismo diario, tratará el aspecto del pesimismo en la generación del 98 y 'los otros 98'», explica Santamarta. Otra, la del sábado a las 17:00 horas, reunirá al historiador Enrique Martínez Ruiz y a Juan Escrigas Rodríguez, director del Museo Naval de Madrid, para estudiar los aspectos ocultos de este período. Tras ella, tres expertos internacionales ahondarán en las 'perlas perdidas' del Imperio: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Pero no todo serán conferencias. Además de las mesas redondas, el fin de semana estará trufado de otros tantos eventos culturales relacionados con la leyenda negra en 1898. «Proyectaremos la película de 1945 'Los últimos de Filipinas' el sábado. El domingo, a las 11, tendrá lugar el Concierto para el Final de un Imperio en el Real Teatro Coliseo Carlos III», añade Santamarta. A su vez, durante las jornadas se recreará la iglesia de Baler y una escena del armisticio entre los asaltantes y los defensores, liderados por Martín Cerezo. «El Escorial va a vivir dos días de divulgación, historia y rigor. No puede ser más completo», finaliza el comisario.