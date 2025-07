Prueba el nuevo desayuno del ejército de España y opina: «Hace mucho tiempo que no probaba un desayuno de este tipo»

El conocido como Aruncinante es un aficionado a los viajes y a la gastronomía que ha acabado focalizando sus vídeos de tik tok en la cata de raciones militares de diversos países. Este madrileño que hace un 'unboxing' frente a la cámara y abre una ventana a los detalles de la comida militar y que ya cosecha millones de visualizaciones. En sus vídeos acaba valorando calidad y sabor, y esta vez le ha tocado el turno a los desayunos del ejército de España.

Las largas campañas militares imponen severas exigencias tanto a los soldados como a los recursos destinados para su sustento. La alimentación de los efectivos es un aspecto vital para mantener su rendimiento físico en condiciones óptimas, por lo que los alimentos deberían ser nutritivos, energéticos y fáciles de transportar.

Un nuevo desayuno y un veredicto claro

En un tono relajado y cercano, nuestro probador comienza a descubrir el nuevo desayuno número 3 del ejército de España. «Hace mucho tiempo que no probaba un desayuno de este tipo, así que vamos allá. No recordaba que trajera tantas cosas: un montón de latas, paquetes, sobres… de todo un poco», comenta mientras va abriendo el contenido.

La novedad principal son dos latas de frutos secos, que destacan por su variedad y calidad. También enumera el resto del kit: una barrita energética, dos bebidas isotónicas sabor limón, azúcar, café instantáneo, gel desinfectante para manos y pastillas potabilizadoras.

El desayuno incluye cereales con leche en polvo que se mezclan con agua —«están tremendos»— y un plato principal: un arroz con anacardos estilo indio. No faltan los clásicos chicles para cerrar la comida.

El proceso de preparación del desayuno es sencillo: «Le echamos agua hasta la marca, lo removemos bien y listo». A medida que prueba, va describiendo sabores y texturas: el mix de frutos secos «está muy bueno» y la bebida isotónica, aunque él suele no ser fan, resulta refrescante gracias a su toque lima limón. «Generalmente, no me suelen gustar estas bebidas, hay algunas que sí están curradas y tienen un sabor muy rico. Esta no es de las peores, se puede beber y está muy refrescante con sabor lima limón, porque hay otros que saben a suero», relata.

En cuanto al arroz con anacardo, tras echarle el agua lo deja reposar sobre 8 o 10 minutos, mientras, prueba la barrita energética con sabor a cítrico que tiene una textura extraña, pero «está muy buena. En cuanto al arroz para una ración militar yo creo que es bastante correcto«. Yo creo que definitivamente estas nuevas raciones superan con creces a las antiguas y con diferencia», concluye.