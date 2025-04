Una profesora de inglés señala cuáles son los errores más habituales que se comenten cuando se habla en inglés: «Son bastante típicos»

Aprender inglés es una de las decisiones más inteligentes que podemos tomar si queremos abrirnos puertas, tanto en el ámbito profesional como en el académico. Es el idioma del comercio internacional, de la tecnología, del turismo y, por supuesto, del conocimiento. Dominarlo puede marcar la diferencia entre acceder o no a una beca en el extranjero, entre conseguir o no un ascenso o entre sentirse cómodo, o no, viajando por el mundo. Sin embargo, cualquier persona que haya intentado aprender inglés sabe que el camino está plagado de pequeños escollos. No basta con saberse la tabla de los verbos irregulares o con entender la diferencia entre el 'past simple' y el 'present perfect'. En realidad, son los detalles los que marcan la diferencia entre sonar natural o parecer un traductor automático. Y en este terreno de los matices es donde ha puesto el foco Marta, una profesora de inglés, conocida en las redes sociales como 'inglesparaperezosos', que ha compartido los que, en su experiencia, son los errores más habituales que se cometen cuando se habla en inglés.

«Dime que no cometes estos tres errores en inglés, porque son bastante típicos», comienza diciendo la maestra. Uno de los primeros fallos que destaca tiene que ver con el verbo 'recommend', una palabra que muchos estudiantes utilizan mal al traducirlo literalmente del español. En el vídeo, la profesora pone un ejemplo muy claro y habitual: «I recommend to watch that film», mientras aparece una gran cruz roja en la pantalla para dejar claro que la frase es incorrecta. «Cuidado con 'recommend', si después va un verbo lo pondremos en gerundio», explica la educadora, quien señala que la forma correcta sería: «I recommend watching that film». Sin embargo, también señala otra opción válida: «I recommend that you watch that film». Ambas construcciones son correctas, pero requieren entender que el verbo recommend no se comporta igual que otros verbos como 'want' o 'need'.

El segundo error que menciona la profesora está relacionado con una de las expresiones más comunes en cualquier idioma, hablar del estado civil de alguien. Marta ejemplifica el fallo diciendo: «My best friend is married with a scientist», una estructura que suena perfectamente lógica si se traduce del español, pero que en inglés no funciona. «Para decir que alguien está casado con otro alguien usamos la preposición 'to'», explica con claridad. Por tanto, la frase correcta sería: «My best friend is married to a scientist». Un detalle que puede parecer mínimo, pero que cambia por completo la naturaleza de la frase.

Las preposiciones y el verbo 'arrive'

Finalmente, la profesora aborda un clásico entre los errores gramaticales, el uso incorrecto de preposiciones con el verbo 'arrive'. «I arrived to Spain last night», dice, mostrando de nuevo una X para marcar que es incorrecta y explica: «Después de arrive no usamos 'to', usamos 'in' o 'at'». Así, la forma adecuada sería: «I arrived in Spain last night» o «I arrived at the station at 4».