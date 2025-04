Un profesor de inglés alaba el inglés de Mikel Merino: «Qué elegante»

Mikel Merino marcó en Róterdam su tercer gol con la camiseta de España en 32 partidos a mediados de marzo y el sexto tanto del curso en la Premier con el Arsenal en el Emirates Stadium justo cuando se asoman los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. El verano pasado, el equipo de Londres pagó 33,5 millones a la Real Sociedad por el traspaso del centrocampista con alma de goleador nacido en Pamplona.

El ex txuri-urdin está causando sensación en el torneo inglés bajo la dirección de Mikel Arteta, donde el jugador se ha convertido piza clave en el once titular del técnico español, tras haber superado una lesión en el hombro. Merino, que ha llegado a jugar en siete posiciones diferentes, se está destapando como '9' en un Arsenal del que ya es su segundo máximo goleador en la Premier League.

Pese a su racha goleadora, hay un destalle que ha destacado más allá de su calidad en el campo, su dedicación y su habilidad con el balón: su extraordinario nivel de inglés.

El exjugador txuri-urdin demuestra un dominio destacable del idioma, algo que probablemente perfeccionó durante su anterior etapa en la Premier League, cuando jugó en el Newcastle en la temporada 2017-18.

El dominio del idioma no ha pasado desapercibido para el influencer Robbie V., de la cuenta 'Let's Speak English', quien analiza con humor en Instagram el inglés del centrocampista español, que ya hace unos años, en la temporada 2017-18 jugó en el Newcastle.

En un vídeo titulado 'Aprendiendo inglés con Mikel Merino', el creador de contenido examina la pronunciación y sintaxis del jugador, comparándolo incluso con otros personajes del fútbol, como Unai Emery, del que se suele comentar en redes el curioso acento al hablar la lengua de William Shakespeare.

«Hi, good evening, everyone», comienza el vídeo con unas declaraciones a los medios del campeón de la Eurocopa con España el pasado verano. Tras el corte, Robbie V. se sorprende con el nivel de ingles del navarro: «¡Wow! Cómo me gusta el inglés de este chico. Qué bien le sale el 'good evening'. No como Unai Emery, que siempre dice 'gud evenin'. Yo prefiero la pronunciación de Mikel», bromea.

En otro fragmento, Merino comenta: «Well, it was a really tough game», lo que también sorprende al influencer. «Qué vocabulario más bueno. 'Tough' es como decir difícil o duro. La 'gh' al final se pronuncia como una 'f'. Tough game, un partido complicado. Aunque 'match' también significa partido, 'game' es igualmente válido», explica antes de citar otra frase del navarro: «Every game is crucial».

Robbie V. destaca el uso de la palabra 'crucial': «Qué elegante. Otro diría quizás 'very important', pero un crack como Mikel dice 'crucial'. Me encanta su vocabulario».

La grabación, que se ha hecho viral en las redes sociales, finaliza con una nueva expresión del atacante navarro. «We have a bright future ahead of us». Esta vez, Robbie V. se centra en la correcta pronunciación de 'future'. «Mikel lo clava. ¡Qué frase tan bonita! No solo es un gran jugador, también tiene un inglés impecable», valora el influencer.