Una profesora inglesa que trabaja en España cuenta lo que más le choca de las clases aquí: «Todavía estoy luchando para procesarlo»

Es habitual que muchos profesores decidan acudir al extranjero a trabajar durante un tiempo, especialmente si lo suyo son los idiomas. Poder enseñar una lengua materna y, al mismo tiempo, conocer nuevos métodos y políticas de educación y coger experiencia es un perfecto combo para que muchos se animen a dar el paso al poco tiempo de acabar los estudios.

En estos últimos tiempos, muchos de estos jóvenes aventureros se atreven, además, a mostrar sus vivencias en redes sociales como TikTok. Es el caso de Alejandro Mesa, un joven tarraconense que se marchó medio año a Japón a enseñar español y que se ha hecho un popular en esta red gracias a sus vídeos de su experiencia en el país nipón.

Igual que él, otros docentes españoles han emigrado y, de la misma manera, jóvenes de otros países están en España actualmente y trabajan dando clases y, a la vez, muestran su día a día aquí. Como Klondé, una joven de Londres que lleva desde el pasado septiembre viviendo en Madrid y que recientemente lo ha reventado en redes con dos vídeos narrando las «cosas que me han alterado el cerebro de las escuelas españolas».

«¿Hablar mal delante de los profesores?»

Ambos vídeos, publicados en su perfil @theklonde, suman más de 64.000 y 238.000 visualizaciones respectivamente. En el primero, resalta el hecho de que los estudiantes «me llamen por mi nombre o simplemente 'profe'. Todavía estoy luchando para procesar esto», comenta Klondé, que también se muestra sorprendida por el hecho de que los alumnos no lleven uniforme. «El primer día que llegué vi a chicas llevando tops y pantalones muy cortos», comenta reconociendo que en su colegio seguramente le habrían hecho ir a casa a cambiarse de 'look'.

La londinense tampoco entiende cómo se permite a los estudiantes mascar chicle y cómo algunos pueden argumentar que lo necesitan para calmar su ansiedad. «Te están tomando el pelo», le contestó algún usuario, mientras que una joven le puntualizó que en su colegio no le dejaban tomar gominolas de este tipo.

En el segundo vídeo, Klondé contó más. «¿Alumnos hablando mal delante de los profesores?¿por qué escucho 'joder' cada día? ¿esto no es una palabrota?», se pregunta ella, antes de dar por seguro de que si hubiera hecho esa en su escuela «me habrían dado un castigo y me habrían echado de clase». La joven también comenta que las clases no se acaban cuando suenan campanas pero que más que este motivo lo que le choca es que «los alumnos se marchen de clase tan pronto como la hora de asignatura acaba, aunque todavía esté hablando».

«En Reino Unido las clases no se acababan hasta que el profesor lo decía (aunque se pasaran diez minutos o fuera tiempo para el recreo o para comer)», añade ella, recordando que si lo hacías te exponías a un castigo. Finalmente Klondé se pregunta cómo es que sus alumnos están tan cómodos y como si nada besándose y dándose arrumacos entre ellos delante de los profesores. «Este es uno de los 'shocks' más grandes para mi porque sabéis que yo me habría derrumbado si mis profesores alguna vez me hubieran visto cogiendo de la mano a alguien o mucho menos besándolo», acaba ella sus reflexiones.

Klondé ha tenido centenares de comentarios, como de españoles que le dicen que «besarse es algo normal en España» o que le avisan de que si los alumnos se marchan de clase mientras ella sigue hablando «es porque no te respetan». «Soy profesor en España y corroboro que todo lo que se dice en el vídeo es real», la he espetado David, aunque muchos otros compañeros de profesión le han asegurado que en sus colegios «no permiten ninguna de esas cosas».