Un profesor español denuncia lo que está pasando con los maestros de Educación Infantil en nuestro país: «Si queremos un cambio...»

Después de ejercer como profesor de Primaria, después de alistarse como voluntario en Cruz Roja, después de trabajar con adultos en Japón y después de hacer lo propio con niños en riesgo de exclusión social, el joven Alejandro Mesa lleva seis meses como maestro de Infantil en Irlanda. En su perfil de TikTok publica curiosidades varias de su oficio y experiencia, y recientemente ha querido detenerse a reflexionar acerca de la educación en España.

«Todos mis trabajos han tenido su dificultad, pero ahora que llevo seis meses aquí en Irlanda trabajando con niños de dos años me doy cuenta de que esta es la etapa más difícil en el proceso educativo, y también la más importante. Y me parece muy injusto cómo tratamos este asunto en España», no tarda en aseverar.

Mesa se refiere, claro, a las condiciones laborales en que han de desarrollar su función los maestros infantiles en nuestro país. No tarda en hablar de cifras: «Yo aquí estoy cobrando entre 2.000 y 3.000 al mes. En España ya puedes dar gracias si llegas a la mitad, además, trabajando con quince o veinte niños. Aquí estoy como mucho con seis, y ya se me complica. ¿Os podeís imaginar estar con quince o veinte niños de dos, tres, cuatro, cinco años tú solo?».

La importancia de la etapa infantil en la educación

Mesa no duda en detenerse para volver a remarcar la importancia de esta etapa: «Los que seáis padres o maestros sabéis lo difícil que es enseñar a una persona que no está creada aún, cuyo cerebro está formándose hasta los seis años. Evidentemente, no solo la escuela y los profesores somos los que formamos parte de esta etapa, sino también la familia, que es la más importante».

En última instancia, el joven señala que España necesita invertir muchísimo más en la educación, si es que realmente queremos un cambio «en las personas» y «en la sociedad». Y añade: «Os animo a todos a estar siempre en contacto con los maestros, con los docentes, con los educadores de vuestros hijos, de vuestros familiares, de vuestras amistades. Intentad ayudarles en lo que podáis porque es muy difícil y necesitamos estar todos en el mimso barco».