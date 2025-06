Un profesor advierte a aquellos alumnos que van a estudiar Magisterio para dedicarse a la docencia: «No es para cualquiera»

Ahora que ha terminado la Selectividad, miles de estudiantes en toda España se preparan para elegir carrera. Entre todas las opciones, Magisterio es una de las más solicitadas cada año. Pero, ¿es realmente tan buena opción como parece?

Sobre este tema ha hablado el conocido tiktoker @alvaropatoon, un joven profesor de primaria que comparte en redes su día a día como docente. En uno de sus últimos vídeos, lanza un mensaje a quienes se plantean estudiar Magisterio, explicando todo lo que implica esta profesión más allá de lo que se ve desde fuera.

¿Qué implica estudiar Magisterio?

Al principio del vídeo, el joven cuenta que hay una idea muy extendida de que en Magisterio «no se hace nada», pero la realidad es que muchas noches él acaba trabajando hasta tarde sin que esas horas se las paguen. Ser profesor, explica, requiere además acompañar emocionalmente a alumnos que viven situaciones muy duras, lo que puede llegar a ser muy complicado.

Además, se esfuerza cada día no solo para que aprendan, sino para que no se aburran. Y eso, dice, requiere materiales, ideas, tiempo… y dinero. Muchos de esos recursos, advierte, los acaba pagando de su bolsillo, porque no siempre el centro puede proporcionarlos.

En cuanto al trabajo en casa, el joven explica que él se pasa muchas horas corrigiendo, y que es con diferencia lo que más tiempo le ocupa. Además, advierte de que los alumnos le meten mucha presión por aprobar, igual que las familias y el propio centro.