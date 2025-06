Un antiguo alumno habla acerca de reclamar la nota de Selectividad: «Tienes que estar muy seguro»

Tras recibir las calificaciones de la selectividad, muchos estudiantes se enfrentan a una etapa desconocidad y llena de incertidumbre. En sus cabezas surgen mil dudas: ¿Entraré en la carrera que quiero? ¿Qué hago si no me llega la nota? ¿Debería tener una puntuación más elevada?

En estos momentos se puede solicitar una segunda corrección de las pruebas de acceso. Sin embargo es importante saber que la nueva nota no sustituye a la original, sino que ambas ponderan el 50%. Esto significa que si la revisión no mejora considerablemente la puntuación, podría incluso bajar la media final.

Jorge Martín (@apruebaconjorge) es ingeniero químico y creador de contenido sobre orientación académica en redes sociales. Con casi 80.000 seguidores en TikTok ofrece consejos sobre cómo elegir una carrera, qué hacer si no se alcanza la nota de corte, cómo calcular la nota de acceso o sobre cuáles son las titulaciones más demandadas y mejor remuneradas.

En uno de sus vídeos más recientes, Martín ofrece recomendaciones sobre la conveniencia de pedir una segunda corrección.

@apruebaconjorge ¿Debería pedir una segunda corrección en la PAU? Te han dado la nota y no estás de acuerdo… ¿Merece la pena pedir una segunda corrección? Depende. En la segunda corrección, otro profesor corrige tu examen desde cero. Y la nota final será la media entre la primera y la segunda corrección. Eso sí: •Puede subir, bajar o quedarse igual. •Si hay más de 2 puntos de diferencia, corrige un tercer profesor y la nota final será la media de las tres. Solo deberías pedirla si: • Estás muy cerca de la nota que necesitas • Crees de verdad que te han puntuado mal Y recuerda: si estás contento con tu nota o el riesgo no compensa, mejor dejarlo estar. ♬ sonido original - Jorge Martín

«Tienes que estar muy seguro. Si no lo estás es mejor no hacerlo, porque puede que la nota no suba tanto como esperas», explica. También señala que es poco habitual que los profesores se equivoquen al sumar los puntos del examen, por lo que pide prudencia antes de tomar una decisión.

Esta etapa es especialmente compleja, ya que las decisiones rápidas y el agobio pueden jugar malas pasadas a los estudiantes, por lo que es primordial tener toda la información para poder valorar entre lo mejor para cada uno.

