Preguntan a Anabel Pantoja si se deben prohibir los toros en España: es tajante en su respuesta

Anabel Pantoja estuvo la semana pasada en el pódcast 'Act2ality' para comentar el momento actual por el que pasa, el precio de la fama, su época en 'Sálvame' o el papel que juegan las redes sociales en su vida.

Como es habitual, en este ... pódcast también se hacen preguntas incómodas a los entrevistados. Si David Broncano cuestiona en 'La Revuelta' por las relaciones sexuales que han mantenido los invitados o el dinero en el banco, en 'Act2ality' preguntan, por ejemplo, por el partido político al que se votó en las últimas elecciones.

Anabel Pantoja confesó que si pudiera pedir un deseo sería el anonimato y reconoció que una de las cosas que peor lleva de ser conocida es «soportar que te persiga la prensa, que te hagan fotos sin pedírtelo».

La 'influencer' también habló abiertamente de la relación con su físico y cómo muchos de los comentarios hirientes, especialmente cuando era colaboradora de 'Sálvame', han ido en esta dirección, algo que con las redes sociales también se magnifica.

Preguntan a Anabel Pantoja si se deben prohibir los toros en España

Pero otra de las preguntas que le hicieron a la 'influencer' fue sobre la tauromaquia. Esta tradición española está siempre sujeta a debate ya que tiene detractores y defensores casi a partes iguales. Esa polaridad se puede apreciar precisamente en días como el de la retirada de Morante de la Puebla. Con su gesto de cortarse la coleta, muchosa aficionados a los toros en España han mostrado en las redes su pasión y agradecimiento a este torero, mientras que quienes apuestan por prohibirlos han actuado con indiferencia o incluso celebrando la retirada del matador.

A Anabel Pantoja le preguntaron, unos días antes de la retirada de Morante, si está a favor y en contra de prohibir la tauromaquia. A pesar de lo polémico de esta pregunta que puede generar todo tipo de reacciones, tanto positivas como negativas, la sobrina de Isabel Pantoja ha respondido de manera tajante.

«No, estoy en contra. Súper en contra», expresó sobre que en España se prohibieran los toros.

Anabel Pantoja respondido a estas preguntas como parte de la serie de preguntas rápidas que suelen hacer en el pódcast entre las que se incluyen, por ejemplo, el partido al que votó en las últimas elecciones o el dinero que se gastaría como máximo en una prenda.