Suscribete a
ABC Premium
Directo
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

Preguntan a Anabel Pantoja si se deben prohibir los toros en España: es tajante en su respuesta

La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado en el pódcast 'Ac2ality' por qué momento atraviesa y se ha pronuncidado por todo tipo de temas

José Manuel Soto dice lo que muchos españoles piensan sobre la retirada de Morante de la Puebla

Preguntan a Anabel Pantoja a qué partido votó en las últimas elecciones generales y esta es su respuesta: «Te lo juro»

Preguntan a Anabel Pantoja si se deben prohibir los toros en España: es tajante en su respuesta
Preguntan a Anabel Pantoja si se deben prohibir los toros en España: es tajante en su respuesta ABC

V.L

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Anabel Pantoja estuvo la semana pasada en el pódcast 'Act2ality' para comentar el momento actual por el que pasa, el precio de la fama, su época en 'Sálvame' o el papel que juegan las redes sociales en su vida.

Como es habitual, en este ... pódcast también se hacen preguntas incómodas a los entrevistados. Si David Broncano cuestiona en 'La Revuelta' por las relaciones sexuales que han mantenido los invitados o el dinero en el banco, en 'Act2ality' preguntan, por ejemplo, por el partido político al que se votó en las últimas elecciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app