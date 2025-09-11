Preguntan a un británico cuáles son las peores ciudades para visitar y no duda en señalar esta de España: «Me robaron»

España se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Algunos aspectos como el buen tiempo, su riqueza cultural, su rica gastronomía y sus bellos paisajes han logrado que este país sea elegido cada año por millones de personas.

Sin embargo, no todas las ciudades son iguales. Nuestro territorio es muy diverso, por lo que la experiencia en cada lugar va a variar significativamente. Por ejemplo, el norte no tiene nada que ver con el sur y lo que encontremos en ambos sitios va a ser muy diferente.

Esto mismo es lo que confirma Curtis Morton, un británico que presenta el podcast 'Behind The Screens'. En una de las charlas le han preguntado cuáles son los cinco peores ciudades para visitar y no ha dudado en mencionar esta española.

La peor ciudad de España para visitar, según un británico

Curtis Morton ha asegurado que Barcelona es una de las peores ciudades del mundo para visitar. En el podcast 'Behind The Screens' indicado que el motivo principal es el «carterismo».

El británico considera que es una ciudad que está «sobrevalorada». «Simplemente no creo que sea tan buena», declara. Asimismo, le han preguntado si le robaron cuando estuvo allí y su respuesta ha sido rotunda: «Sí».

Morton también menciona otros lugares como Grecia, Londres, Marrakech y París.