Pedro Ruiz, contundente con que los Mossos no detuvieran a Puigdemont para evitar desórdenes públicos: «Si te saltas la ley...»

Pedro Ruiz, contundente con que los Mossos no detuvieran a Puigdemont para evitar desórdenes públicos

El ocho de agosto de 2024 Puigdemont regresó a España. En el Arc del Triomf el expresidente fugado de la Generalitat dio un discurso antes sus seguidores. Era también la sesión de investidura de Salvador Illa y durante horas se especuló sobre si Carles Puigdemont irrumpiría en el Parlament.

A pesar de que ese día Barcelona estaba blindada, Puigdemont consiguió escapar. Cuando se cumplió un año de esa nueva fuga, el expresidente afirmó que de haber sido detenido «hoy estaría en prisión y probablemente a punto de ser juzgado y condenado». Este regreso se produjo siete años después, semanas más tarde del referéndum ilegal del 1-O.

Desde la segunda fuga, todo han sido incógnitas. Este lunes el jefe de la comisaría de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernández afirmó ante la juez que evitaron detener a Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024 cuando lo vieron por primera vez antes de pronunciar su discurso. Después, afirmó, cuando trataron de arrestarlo «todo falló».

Pedro Ruiz, contudente con la decisión de los Mossos

Esta declaración ha suscitado de nuevo todo tipo de opiniones y especulaciones en todos los sectores del espectro político e ideológico. Entre quienes han opinado se encuentra el humorista Pedro Ruiz.

Como suele ser habitual, el actor se ha pronunciado a través de un mensaje en su perfil de la red social 'X' y ha sido contudente con lo ocurrido hace ya más de un año y la declaración de los Mossos.

«Leo que los Mossos decidieron no detenera Puigdemont 'para evitar desórdenes públicos'», ha señalado Ruiz. A continuación, ha lanzado un mensaje a la ciudadanía: «Así que ya sabes... si te saltas la ley sáltatela por encima de todo». Ironiza Ruiz así que de esta forma «te respetarán más».

Leo hoy que los Mossos decidieron no detener a Puigdemont 'para evitar desórdenes públicos'. Así que ya sabes... si te saltas la ley, sáltatela por arriba del todo. Te respetarán más. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 30, 2025

Pedro Ruiz opina de manera habitual de todo tipo de temas, también de los más delicados. Esta semana lo ha hecho también de los fallos en las pulseras antimaltratadores, pero también de temas más ligeros como el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid o la victoria de Marc Márquez.