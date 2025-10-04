Paga más de 400 euros por comer en Diverxo, el restaurante de Dabiz Muñoz, y opina sobre los platos que le sirven: «Es caro, pero..»

Bautizado como mejor cocinero del mundo durante tres años consecutivos por 'The Best Chefs Awards' y poseedor de tres estrellas Michelin por su restaurante DiverXO, es un experto en la cocina de vanguardia. Dabiz Muñoz ha logrado el sueño de muchos. A sus 45 años, casado con la televisiva Cristina Pedroche, la Guía Michelin describe su cocina como «hedonista», «divertida» e «irreverente».

Es su local más importante, ubicado en el número 23 de la madrileña calle Padre Damián, ofrecen un menú degustación, llamado 'La cocina de los cerdos voladores', que invita a los comensales a un «espectacular viaje por las distintas culinarias del mundo, con especial incidencia en la fusión asiática, pero con el uso habitual de productos nacionales». Eso sí, se trata de un precio que no está alcance de todos: 450 euros.

El cocinero se ha enfrentado a una lluvia de críticas por el aumento de precio del menú, que pasó de 365 euros a 450 en septiembre de 2024. Se trató de la primera subida de precios en el restaurante desde 2021, cuando pasó de 250 a 365 euros.

«Aquí no solo se come, se vive el menú. 'La cocina de los cerdos voladores' es puro teatro culinario»

Así las cosas y pese a su elevado precio, no son pocos los que se animan a probar este lujoso menú. La creadora de contenido @Carmenchens vivió recientemente la experiencia en DiverXo y lo contó con todo detalle en su perfil de Tik Tok. «Una cena que te despierta los cinco sentidos», dice sobre la comida en un vídeo que dura unos 45 segundos. «Aquí no solo se come, se vive el menú. 'La cocina de los cerdos voladores' es puro teatro culinario», asegura la chica, afincada en Madrid y que en las plataformas digitales suele hacer contenido de viajes y gastronomía.

Ejemplos de platos en DiverXo Gazpacho agripicante: Una versión con fresas silvestres y chile ahumado chipotle, llamada «Deja vu del mejor Viridiana».

Niguiri de cocotxas: Un niguiri elaborado con cocotxa a la brasa y bergamota.

Bullabesa gaditana: Un plato con erizos, cigala tandoori y yogur de cabra.

Pichón frío pochado: Incluye ingredientes como caviar ahumado, plancton marino y macarrones de palo cortado.

Atún y bacon: Un plato que evoca un concepto de juego y que ha sido parte de menús anteriores.

El lienzo «wooper»: Una versión inspirada en el clásico bocadillo.

«Son mezclas imposibles y sabores que viajan de Asia a Latinoamérica, está clasificado como el cuarto de los 50 mejores restaurantes del mundo en este 2025», indica en el vídeo la joven, a la que se le ve disfrutar de los platos ofrecidos en el menú.

«Su cocina desafía lo esperado, puchero de aleta de tiburón, arroces con influencia japonesa, cangrejos emborrachados, curry Thai de percebes fritos...cada bocado es una experiencia», dice alucinando la creadora de contenido.

A medida que avanza la grabación se observan todos los platos que la chica come y que califica al final. «Es caro, pero muchos lo describen como que valió cada euro», termina expresando en su vídeo en TikTok animando a todos a vivir la experiencia DiverXO da Dabiz Muñoz. «Si estás en Madrid y te atreves, es algo que hay que probar al menos una vez en la vida», concluye.