Suscribete a
ABC Premium

Una ortodoncista explica si los materiales utilizados en consulta son los mismos para todos los pacientes: «Cuando tenemos...»

Andrea, dentista, indica cada cuánto tiempo se limpian los instrumentos empleados en cada visita para la revisión de los dientes

Un dentista explica qué no debes hacer si quieres conservar los dientes toda la vida: «Los frutos secos...»

Aurelio Rojas, doctor especializado en cardiología: «El kiwi, la granada, las fresas y los arándonos reducen el apetito y favorecen la pérdida de peso»

Una ortodoncista explica si los materiales utilizados en consulta son los mismos para todos los pacientes: «Al final de la tarde cuando tenemos...»
Una ortodoncista explica si los materiales utilizados en consulta son los mismos para todos los pacientes: «Al final de la tarde cuando tenemos...» Pexels/TikTok
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La higiene es un factor fundamental en muchos oficios y profesiones. Y es que esta es la única manera de garantizar la salud y el bienestar tanto de los trabajadores como de los clientes.

Sin una limpieza adecuada, no es posible ofrece ... un servicio de calidad a los ciudadanos, ya que se les pone en riesgo y no se previenen posibles enfermedades. En este sentido, la conciencia sobre las normativas y el cumplimiento estricto de las mismas son indispensables para desempeñar estos empleos con responsabilidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app