Una ortodoncista explica si los materiales utilizados en consulta son los mismos para todos los pacientes: «Cuando tenemos...»

La higiene es un factor fundamental en muchos oficios y profesiones. Y es que esta es la única manera de garantizar la salud y el bienestar tanto de los trabajadores como de los clientes.

Sin una limpieza adecuada, no es posible ofrece ... un servicio de calidad a los ciudadanos, ya que se les pone en riesgo y no se previenen posibles enfermedades. En este sentido, la conciencia sobre las normativas y el cumplimiento estricto de las mismas son indispensables para desempeñar estos empleos con responsabilidad.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión