Una ortodoncista explica si los materiales utilizados en consulta son los mismos para todos los pacientes: «Cuando tenemos...»

Este es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo, en sectores como el de la odontología. Los profesionales y las personas están expuestos a un entorno en el que el contacto directo con fluidos corporales es constante. Además, se utilizan instrumentos quirúrgicos y máquinas en cada consulta.
Por ello, Andrea, una ortodoncista española, ha aclarado a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok si los materiales empleados se desinfectan de un paciente a otro.
Una dentista explica cada cuánto tiempo se desinfectan los materiales utilizados en consulta
Andrea, que es ortodoncista, ha resuelto la duda sobre si en el dentista se emplean los mismos instrumentos para todos los pacientes. La profesional ha sido clara: «Siempre se tiene que esterilizar todo». Igualmente, dice que los materiales desechables como guantes, agujas o babreres de deben poner nuevos.
En este sentido, la experta ha explicado cómo limpian cada cosa. «Para los equipos, tenemos 'sprays' específicos con alcohol, desinfectantes, antibacterianos... Rociamos bien y le damos con un trapo o una servilleta», comenta.
Respecto a los materiales, Andrea indica que, cuando acaba la consulta, se mete en una cuba. «Esta tiene un líquido muy fuerte que lo va limpiando. También tenemos una pequeñita para las fresas», detalla.
«Después, al final de la tarde cuando tenemos todo el material embolsado, lo metemos en el autoclave. De ahí sale completamente estéril y lo tenemos limpio para volver a usarlo al día siguiente», asegura.
