La enfermedad renal crónica se extiende como una epidemia: 800 millones de afectados en el mundo y subiendo

Los problemas renales se han duplicado en el mundo desde 1990

La enfermedad renal crónica: una enfermedad silenciosa que necesita un diagnóstico precoz

Un paciente en diálisis
Un paciente en diálisis WIKIMEDIA
R. I.

Cada vez hay más personas en el mundo que tienen enfermedad renal crónica (ERC), una patología que produce la pérdida lenta de la función de los riñones y que es un importante factor de riesgo para otras enfermedades, como la cardiovascular. Según el último ... informe publicado en 'The Lancet', los casos de ERC se han duplicado con creces desde 1990, alcanzando casi los 800 millones en todo el mundo.

