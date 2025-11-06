Una odontóloga explica por qué no hay que enjuagarse la boca después del cepillado dental: «No lo estás haciendo bien»
Muchos podrían estar cometiendo un error sin saberlo
Un dentista explica qué no debes hacer si quieres conservar los dientes toda la vida
Cepillarse los dientes es algo que casi todo el mundo hace todos los días. Sin embargo, lo cierto es que muchos podrían estar cometiendo un error sin saberlo.
Sobre este tema ha hablado la cuenta de TikTok @clinicajanirasanchez, que se dedica a ... compartir en redes sociales diferentes consejos sobre salud bucodental. En uno de los vídeos más recientes de su perfil, la profesional explica por qué enjuagarse con agua después del cepillado es un hábito que puede restar eficacia al dentífrico.
En el vídeo, la odontóloga comienza con una pregunta directa: «¿Después de cepillarte los dientes te los enjuagas?». Y acto seguido da la respuesta que muchos no esperaban: «Pues déjame decirte que no lo estás haciendo bien». Su argumento es claro: al enjuagarse con agua inmediatamente después, se eliminan los principios activos del dentífrico —como el flúor— que deberían permanecer en la superficie dental para proteger el esmalte y prevenir caries.
Para ilustrarlo, la doctora utiliza una comparación muy gráfica: «Seguro que después de hacerte el skin care no te enjuagas la cara». Según explica, el proceso es similar: el objetivo es dejar actuar los productos, no eliminarlos enseguida.
El debate está servido
La publicación se ha vuelto rápidamente viral, acumulando más de 6.700 'me gusta' en Instagram y generando cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por el consejo. Como suele suceder en estos casos, algunos usuarios se han mostrado escépticos ante la idea.
El tono de la conversación incluso ha dado pie al humor. Uno de los comentarios más populares preguntaba: «¿Y entonces salgo a la calle con la boca llena de pasta de dientes?», a lo que la doctora respondia con ironía que basta con escupir el exceso «y cerrar los labios para que no te miren mal». Otro usuario, por su parte, definía la idea como «absurda» y la comparaba con «ducharse sin quitarse el jabón».
