Mario Gil Conesa, doctor, sobre el riesgo de padecer depresión: «El consumo de alimentos como el pescado, rico en omega 3, ha demostrado ser un factor preventivo»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que alrededor de un 5,7% de adultos en todo el mundo padecen depresión. «Es un trastorno mental común y afecta más a la mujer que al hombre», añade.

El organismo explica que la ... depresión «implica un estado de ánimo depremido o la pérdida del placer o interés por actividades durante largos periodos de tiempo». Asimismo, detalla que puede causar dificultades en «todos los aspectos de la vida».

Síntomas de la depresión, según la OMS Dificultades para concentrarse

Un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima

Falta de esperanza acerca del futuro

Pensamientos de muerte o suicidio

Alteraciones del sueño

Cambios en el apetito o en el peso

Sensación de cansancio acusado o de falta de energía.

La OMS afirma que «hay tratamientos eficaces para la depresión», aunque tan solo un tercio de las personas reciben cuidados. Por este motivo, considera que el cuidado personal «es clave» en el manejo de los síntomas.

De esto mismo es de lo que habla Mario Gil Conesa, doctor especialista en medicina preventiva. El experto señala que hay 10 factores que reducen el riesgo de sufrir este trastorno. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok los detalla.

Los 10 factores que reducen el riesgo de padecer depresión, según el doctor Marío Gil Conesa

Mario Gil Conesa revela 10 factores protectores de la depresión. En primer lugar, menciona que es fundamental llevar una dieta sana y equilibrada. «Por ejemplo, el consumo de omega 3, que está presente en pescados y muchos más alimentos, ha demostrado ser un factor preventivo», declara.

El segundo es lo que el doctor llama «significado vital», que quiere decir «encontrar actividades que den sentido a tu vida y a tu día a día. Aprender algo nuevo, ayudar a otros, hacerles reír...».

Factores protectores 1. Sueño adecuado

2. Apoyo social

3. Autoestima alta

4. Buenas relaciones personales

5. Resiliencia

6. Mindfulness

7. Deporte

8. Estrategias de afrontamiento positivas

9. Significado vital

10. Dieta sana y equilibrada

Las estrategias de afrontamiento positivas así como la capacidad de reponerse a situaciones de adversidad, ansiedad o estrés también reducen el riesgo de padecer este trastorno mental, según el médico. Los mismo indica sobre la actividad física regular. «Tiene mucha evidencia. Esto no es hacer grandes cantidades durante el fin de semana, sino de forma diaria. Caminar, moverse, subir y bajar escaleras, aparcar más lejos...», aclara.

@mariuslekker Top 10 factores protectores para la prevención de la depresión. Se vienen algunos vídeos sobre una faceta que muchos conocéis: soy especialista en medicina preventiva, así que haré algunos vídeos con factores protectores y de riesgo de diversas enfermedades según la evidencia científica Bibliografía: P. Insights from meta-analyses on depression prevention. J Affect Disord. 2025;150(3):120–8. P. Risk and protective factors of depression. Psychiatry Res. 2025;200(2):89–98. P. Lifestyle factors & depression meta-analyses. Prev Med. 2025;141:106327. P. Investigating lifestyle risk and protective factors for depression in young adults. Glob Adv Health Med. 2025. H. Identifying transdiagnostically relevant risk and protective factors. J Psychiatr Res. 2023;158:231–44. S. Self-esteem and social factors in depression. J Clin Psychiatry. 2023;84(1):e12345. S. Social support and depression risk. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2023;58(5):713–20. F. Family and peer relationships & mental health. J Child Psychol Psychiatry. 2023;64(4):499–507. S. Protective psychological factors review. Clin Psychol Rev. 2023;50:30–9. S. A meta-analytic review of mindfulness on stress and well-being. Clin Psychol Rev. 2023;104:102260. R. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. Eur J Neurol. 2023;30(2):327–43. R. Physical activity and diet in mental health. Nutr Neurosci. 2024;27(1):45–53. M. Mindfulness and resilience effects. Mindfulness. 2024;15(2):225–32. D. Depression protective mechanisms. Neuropsychopharmacology. 2024;49(6):1230–7. ♬ sonido original - Marius Lekker

El especialista en medicina preventiva recomienda el mindulness, es decir, «la práctica habitual del estar presente y tener la atención puesta en el ahora». Asimismo, disfrutar de relaciones personales positivas, tener apoyo social y gozar de una autoestima alta son imprescindibles.

Por último, aunque no menos importante, Mario comenta que las personas deben tener un sueño adecuado. «Una buena hora de irse a dormir, la calidad y la duración», concluye.