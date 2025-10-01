Una ortodoncista explica por qué los dientes se vuelven amarillos: «Mucha gente con higiene los tiene»

Muchas personas acuden al dentista convencidas de que necesitan un lavado de boca porque asocian los dientes amarillentos con una mala higiene. Sin embargo, detrás de este tono poco deseado pueden esconderse más factores.

Sobre este tema ha hablado recientemente la ortodoncista Almudena Herraiz, una profesional que comparte en redes sociales consejos sobre higiene y salud bucodental. En uno de sus vídeos más recientes, la especialista explica qué causa los dientes amarillos y aclara por qué no siempre tienen que ver con una higiene deficiente.

Herraiz detalla que el color del diente lo determina principalmente la dentina, que es la capa interna. Lo que vemos como blanco corresponde al esmalte, que es translúcido. Por eso, si la dentina es más amarilla, el diente reflejará ese tono y se verá más amarillento desde fuera. Como señala la ortodoncista, «no siempre es cuestión de cepillarse más, sino de cómo es la propia estructura del diente».

Eso no significa que la higiene no tenga un papel. De hecho, influyen mucho los pigmentos que ingerimos en la dieta: sustancias como el café, el té, el tabaco o incluso la cúrcuma tiñen progresivamente el esmalte.

Por este motivo, Herraiz subraya que hay personas con hábitos de higiene impecables que, aun así, presentan un tono amarillento mayor que otras. Simplemente, su dentina es de un color más intenso y, al ser visible a través del esmalte, da ese aspecto.

¿Qué solución propone la experta?

Como solución, la ortodoncista recomienda dos soluciones distintas según el origen del color. Si se trata de pigmentos acumulados, bastará con una limpieza dental profesional. Si la causa es la tonalidad de la dentina, la única opción para modificarla de verdad es un tratamiento de blanqueamiento.

En cualquier caso, la profesional recuerda al final del vídeo la importancia de mantener unos buenos hábitos: cepillarse mínimo tres veces al día, usar hilo dental a diario, recurrir a colutorio y, si es posible, utilizar un irrigador bucal para reforzar la limpieza.