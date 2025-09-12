Una ortodoncista enumera los tratamientos que nunca se haría si va al dentista: «No tiene vuelta atrás»

La sonrisa es, sin duda, una de nuestras cartas de presentación más importantes. Mantener una boca sana no solo tiene implicaciones estéticas, sino también de salud general: una buena dentadura facilita la digestión, previene problemas de encías y ayuda a mantener una adecuada autoestima. En ese sentido, en los últimos años, la odontología ha experimentado una auténtica revolución con tratamientos cada vez más sofisticados que prometen una sonrisa perfecta en poco tiempo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y algunos procedimientos pueden tener efectos secundarios graves o ser irreversibles. Sobre este asunto ha querido pronunciarse Janira Sánchez, especialista en ortodoncia avanzada, que a través de su cuenta de TikTok ha revelado con total sinceridad cuáles son los tratamientos que ella jamás se haría en el dentista.

El primero en su lista son las carillas cerámicas para camuflar la posición de los dientes. Según explica, este recurso, que cada vez es más demandado en clínicas dentales, puede parecer una solución estética rápida, pero encierra un problema irreversible. «Es una solución que no tiene vuelta atrás, yo siempre optaría por hacerme primero un tratamiento de colocación de los dientes y si tengo que reconstruirlos o cambiarle su forma, tamaño o color, pues lo que haría sería hacer un tratamiento carillas con composite que no requiere ningún desgaste», aclara, señalando que, mientras que las carillas cerámicas implican tallar el diente de forma permanente, las de composite ofrecen una alternativa menos agresiva y reversible.

El segundo procedimiento que la experta desaconseja son las extracciones innecesarias. «Antes se hacían extracciones muy a la ligera cuando había falta de espacio», recuerda la ortodoncista. Sin embargo, la visión actual de la odontología se ha ampliado y ahora existen diferentes formas de abordar un apiñamiento dental sin tener que recurrir a medidas tan drásticas. «En la actualidad tenemos otras alternativas que tenemos que valorar siempre antes con un buen diagnóstico», subraya. Con estas palabras, la ortodoncista insiste en la importancia de personalizar cada tratamiento y de no dejarse llevar por soluciones rápidas que comprometan la salud dental a largo plazo.

Ortodoncia invisible 'low cost': un riesgo para la salud

Sin embargo, la advertencia más contundente llega cuando la especialista se refiere a las llamadas ortodoncias invisibles 'low cost', una moda que se ha expandido con fuerza en los últimos años gracias a la publicidad en redes sociales y a su precio aparentemente accesible.

Para la experta, este tipo de tratamientos entraña serios riesgos: «Aunque pueda parecer una solución asequible, estas empresas no realizan ningún tipo de seguimiento por parte de un profesional y esto puede tener consecuencias catastróficas». La ausencia de un control médico, advierte, puede provocar no solo un empeoramiento de la alineación dental, sino también problemas en la mordida, en la articulación de la mandíbula o incluso en la salud de las encías. Tan graves considera las consecuencias que llega a afirmar: «No se lo recomendaría ni a mi peor enemigo».

Las declaraciones de al especialista son, en esencia, un recordatorio de que la odontología debe estar siempre acompañada de un diagnóstico riguroso y un seguimiento profesional. En un sector en el que la estética cada vez pesa más, conviene no olvidar que la salud dental no puede ponerse en riesgo por modas o por soluciones rápidas que prometen milagros.