Un dentista confirma las tres cosas que nunca haría: «Baja siempre la taza del inodoro»

La salud dental y bucal no siempre recibe la atención que merece. Si queremos lucir una sonrisa bonita conviene cuidarse y prevenir todo tipo de enfermedades, con la caries o gingivitis como algunas de las más frecuentes.

Cuidarse en este aspecto no solo consiste en pasar revisión de manera frecuente con el especialista, sino prestar atención a los detalles más básicos en el día a día. Por supuesto, mantener una correcta limpieza de la dentadura, pero, también, vigilar otros aspectos que pueden parecer una tontería, como cepillarse antes y después del desayuno.

A pesar de la información disponible, todavía hay muchos hábitos incorrectos relacionados con el cuidado bucal. Por eso, un dentista ha acudido al rescate de quienes no actúan correctamente en algunas situaciones cotidianas.

Los tres consejos de un dentista

El especialista en cuestión trabaja en la Clínica Dr. Franco, en Madrid, y ha difundido a través de su cuenta en TikTok tres recomendaciones a tener en cuenta relacionadas con el cepillo de dientes. «¿Eres de los que deja el cepillo en un vasito encima del lavabo? Pues es un error común. Lo más seguro es guardarlo en un mueble cerrado para evitar la exposición a los gérmenes del baño», señala en primer lugar.

#SaludDental #CuidaTuSonrisa #HabitosDentales #esteticaespaña ♬ sonido original - Clínica Dr Franco @clinicadrfranco Cosas que no haría ni recomendaría como dentista: 1️⃣ Dejar el cepillo en un vasito sobre el lavabo. 👉 Mejor guárdalo en un mueble cerrado, lejos de gérmenes. 2️⃣ Tapar el cepillo con un capuchón de plástico. 👉 Parece higiénico, pero la humedad favorece las bacterias. 3️⃣ No bajar la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena. 👉 Al dejarla abierta, las bacterias se liberan y pueden alcanzar tu cepillo. ¿Cometías alguno de estos errores? #ClinicaDrFranco

¿Quién no ha ido a casa de un amigo o una amiga y se ha encontrado algún cepillo de dientes a la vista en el lavabo? Pues, ya sabes, se trata de un error, al ser el baño un entorno propenso a la proliferación de bacterias.

La segunda recomendación es evitar el uso de capuchones de plástico para cubrir el cepillo, algo que, igualmente, muchas personas hacen con la intención de ser más higiénicas. Pero no lo es ni mucho menos, como apunta este dentista: «Aunque parezca más higiénico, mantiene la humedad y favorece la proliferación de bacterias», comenta.

En consecuencia, lejos de proteger, el capuchón es ideal para el crecimiento de microorganismos, por lo que este hábito puede ser contraproducente. Lo más adecuado es dejar que el cepillo se seque completamente al aire, en un entorno limpio, antes de guardarlo en el mueble que comentaba con anterioridad.

«Lo más seguro es guardar el cepillo en un mueble cerrado»

La tercera recomendación tiene que ver con una práctica muy común en el baño: tirar de la cadena. «Siempre baja la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena. Al dejarla abierta se liberan bacterias al aire que pueden alcanzar hasta metro y medio de distancia». Un detalle que puede tener impacto en los objetos del baño, entre los que se incluyen, lógicamente, el cepillo.

Todos ellos son gestos o actitudes que, hechas un par de veces, ya generan ese hábito que repercute de manera positiva en la salud, de acuerdo a lo señalado por este dentista. Porque siempre valdrá más cepillarse alguna vez menos si no podemos por el motivo que sea... que cepillarse cinco veces con un cepillo contaminado.