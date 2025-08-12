Un nutricionista va a Mercadona e indica cuál es el mejor plato preparado que se vende en este supermercado: «Impresionante»

La comida preparada se ha convertido en la opción más habitual para afrontar la vida cotidiana. Las agendas apretadas, las largas jornadas laborales y nuestras responsibilidades complican a más de uno pasar tiempo en la cocina.

Las rutinas del día a día nos empujan a buscar fórmulas que nos permitan priorizar otras actividad, pero sin dejar de lado necesidades básicas como alimentarse. Sin embargo, recurrir a este tipo de productos a veces es un error, pues algunos de los platos que venden los supermercados no son saludables.

Por este motivo, nutricionistas como Alberto, conocido en TikTok como @nutrialberto, ayudan a sus seguidores a identificar las opciones más excelentes. El experto ha ido a Mercadona y ha indicado cuál es el mejor plato preparado que se puede comprar en este establecimiento.

El mejor plato preparado de Mercadona, según un nutricionista

Alberto ha ido hasta la sección de preparados de Mercadona para mostrar cuál recomienda él como nutricionista. «Es, posiblemente, el mejor de la historia», asegura.

En concreto, el experto habla del salmón con verduras. «Impresionante», declara. Según se detalla en la página web del supermercado, el plato está compuesto por «salmón marinado, salsa romescu, arroz y verduras asadas como calabación, patata, pimiento rojo y boniato».

El bol, de 400 gramos, tiene un precio de 5,75 euros. «Perfecto», comenta Alberto.