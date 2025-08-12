Un nutricionista alerta a los consumidores de salchichas Frankfurt sobre su verdadera composición: «En pleno siglo XXI...»

En caso de necesidad de una solución de emergencia para comer, las salchichas frankfurt del supermercado son de consumo sencillo y rápido, ya que normalmente solo requieren calentarse antes de servirlas.

Basta introducirlas en el microondas o pasarlas por la plancha unos minutos antes de ingerirlas. Rápido y sencillo... pero no muy saludable. De hecho, desde el punto de vista nutricional, tiene más contras que pros, por su cantidad de grasas o aditivos.

Su ingesta, en ningún caso recomendada más allá de manera ocasional, no responde a una dieta saludable por su bajo aporte nutricional.

La alerta sobre la composición de las salchichas frankfurt

Riki Jiménez, que se describe como «nutrición real sin tonterías y sin filtros» en su perfil de Instagram, ha hablado de manera clara y contundente sobre la composición de estas salchichas frankfurt disponibles en los supermercados.

«En pleno siglo XXI y aún hay gente que compra estas mierdas de frankfurt. Si la gente supiera de qué están hechos los frankfurt… vais a flipar». En su caso, habla de las que se encuentran en Mercadona, si bien con todas las cadenas el funcionamiento es el mismo.

Este nutricionista, a la vez que describe el proceso, va ilustrándolo con imágenes. «Todo lo que sobra de las carnes lo meten junto, le hacen una pasta y lo aprovechan ahí para hacer las salchichas frankfurt».

«Si os queréis un poco, no compréis esta porquería»

«Luego le meten ahí como harina, fécula para darle textura, conservantes, nitratos, colorantes… para que sea más palatable y dure mucho más, porque una salchicha frankfurt no caduca casi de los conservantes que tiene. Hace una pasta que luego lo meten en fundas de celulosa para que lleguen ahí al consumidor», explica.

De todo ello, expone que «si os queréis un poco, no compréis esta porquería porque os va a salir caro a largo plazo».