Un nutricionista va a Mercadona e indica cuál es el mejor yogur que se vende en este supermercado: «Es muy buen producto»

Los yogures deben formar parte de cualquier dieta sana y equilibrada. Se trata de un producto lleno de beneficios, pues nos aporta proteínas y nutrientes esenciales como calcio, potasio y magnesio. También contiene bacterias saludables, que son muy útiles para combatir algunas afecciones.

Sin embargo, es importante que, al hacer la compra en el supermercado, elijamos una buena opción. Lo cierto es que no todas la son y esto es algo de lo que los nutricionistas llevan tiempo advirtiendo.

Para facilitarnos esta tarea, el dietista Fran Susín ha revelado a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram cuál es el mejor yogur que se vende en Mercadona. El experto lo tiene claro.

El mejor yogur que se vende en Mercadona, según el dietista Fran Susín

Fran Susín ha ido hasta su Mercadona más cercano para mostrarle a sus seguidores el mejor yogur que, a su juicio, se puede comprar en este supermercado. En concreto, el dietista menciona el yogur natural de cabra Hacendado. El pack tiene un precio de 2,10 euros, según se detalla en la página web.

El experto analiza ante la cámara los ingredientes: «Si miramos, nos damos cuenta de que es leche entera de cabra pasteurizada y fermentos lácticos. Se acabó».

Fran Susín valora este alimento de manera muy positiva. «Es muy buen producto, sobre todo para la gente que tenga sensibilidad a la lactosa o para los que no quieran consumir leche de vaca», concluye.