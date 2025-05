Un nutricionista enseña cuáles son los cereales más saludables del Lidl: «Siempre es una buena opción»

El desayuno es la comida más importante del día, y para ello mucha gente apuesta por el clásico bol de leche con cereales. Sin embargo, no todos los cereales son tan nutritivos como deberían, y muchas veces no es tan fácil distinguir entre cuáles lo son y cuáles no.

Sobre este tema ha hablado el nutricionista Mario Ortiz, conocido en redes sociales por divulgar contenido sobre alimentación y bienestar. En uno de sus vídeos más recientes, ha repasado con detalle los cereales del supermercado Lidl y ha señalado cuáles merecen realmente la pena y cuáles sería mejor evitar.

Estos son los mejores cereales que puedes comprar en Lidl

La primera opción que destaca Ortiz es una novedad reciente en Lidl: la avena crunchy. Según explica, se trata de un producto similar al que vende Mercadona y que apenas contiene 4,9 gramos de azúcares por cada 100. Una cifra muy baja, que además viene acompañada de ingredientes de calidad, por lo que considera que es una opción «top».

También señala, como era de esperar, la avena tradicional, que Lidl vende en tres formatos diferentes. Ortiz recuerda que la avena, por su aporte en fibra, su bajo índice glucémico y su versatilidad, es siempre una buena elección. Pero insiste en que eso «ya lo sabemos todos», y prefiere centrarse en productos que generan más dudas.

Otro de los cereales que analiza son los llamados Special Flakes 0% azúcares añadidos. A pesar de lo que indica el envase, el nutricionista advierte que incluyen maltitol, un tipo de polialcohol que, aunque no es azúcar, puede provocar molestias digestivas y no es recomendable en exceso. Además, el envase no especifica cuánto maltitol contiene, lo que resta transparencia.

En cambio, prefiere otra versión del mismo producto: los Special Flakes Classic, que sí llevan azúcar (8,8 gramos por cada 100), pero al menos lo indican claramente. Ortiz considera que es una opción más honesta y, en la práctica, menos problemática que la anterior, pese al contenido en azúcar.

Por último, recomienda los corn flakes clásicos de Lidl, que contienen 6,2 gramos de azúcar y cuya composición se basa prácticamente en maíz. También menciona positivamente el muesli de frutas, cuyo azúcar proviene principalmente del plátano y el dátil, ingredientes naturales. En el lado contrario, desaconseja la gama High Protein, por incluir gluten añadido como estrategia de marketing para aumentar la proteína, y «eso no es interesante».