Una nutricionista desvela la manera de que la lechuga de bolsa aguante bien más días: «Un truco fácil y sencillo»

Los supermercados no paran de transformarse para adaptarse a las necesidades del consumidor y en este sentido en los últimos años se ha notado una creciente presencia de productos más ecológicos y de proximidad pero también de alternativas para consumo rápido, desde comidas preparadas listas para calentar o embalajes más seguros y que permiten cocinados, como las verduras al vapor.

En este sentido, uno de los alimentos que más lo ha notado es la lechuga y similares vegetales de hoja. Más allá de las ensaladas preparadas y listas para su degustación, se ha normalizado comprar bolsas en las que éstas están cortadas y lavadas y listas para el consumo, lo que ahorra mucho tiempo en la cocina y es mucho más cómodo para el consumidor. En general, son muy utilizadas aunque algunos le ven riesgos.

Estos envases garantizan una buena higiene y permiten conservar la frescura y se dice que permiten retrasar el marchitamiento de las hojas, aunque a la práctica muchos lamentan que una vez abierta la bolsa la lechuga se estropea antes. Ahora, la nutricionista Júlia Farré ha hablado de esto en su perfil de Instagram (@julia_farre_moya) y ha dado un truco para retrasar este problema.

«Va a coger humedad»

«Si cuando compras lechuga en bolsa se te estropea enseguida, atenta a este truco infalible», avisa ella en el inicio de su publicación. Farré resalta que dentro de este envase de plástico «va a coger humedad y esto va a hacer que se ponga blandurria y fea en pocos días».

Sin embargo ella tiene un truco para dar la vuelta, o como mínimo retrasar, esta situación. «El truco es añadir un trozo de papel de cocina absorbente dentro antes de cerrarla y guardarla», desvela ella, mostrando en su vídeo cómo lo hace.

«Cuando el papel esté húmedo hay que cambiarlo», puntualiza ella al acabar la publicación, que supera ya las 10.000 visualizaciones. Varios usuarios han aprovechado para preguntar si esta lechuga preparada debe lavarse, aunque todavía no ha habido respuesta al respecto.

Además, algunos seguidores han aprovechado para aportar más al respecto. Es el caso de la usuaria Marga Velasco que cuenta que «yo lo hago con las lechugas, las envuelvo con papel de cocina y dentro de una bolsa cerrada y están perfectas muchos días». También una tal Mireia le ha consultado si con este truco del papel absorbente la rúcula o los canónigos pueden llegar a aguantar más de los días que indica el fabricante en la bolsa.