Una española que vive en Australia desvela cuánto paga por una habitación en un piso compartido: «No es que sea una ganga»

Australia es un país bastante elegido entre los españoles que quieren emigrar porque, a pesar de no estar muy cerca, es un destino muy deseado a nivel turístico y además suele ofrecer una mejor calidad de vida, tanto a nivel de salud, seguridad como educación, y además tiene muchas oportunidades laborales, con sueldos generalmente altos y buenas condiciones de trabajo.

Entre los empleos más deseados, y seguramente sorprendentes, está el de trabajar en una mina allí en los conocidos como FIFO (Fly In Fly Out) en los que los empleados vuelan hasta zonas remotas del país en las que hay minas y se quedan allí durante turnos largos de días a cambio de bastantes días de fiesta. Y todo ello con sueldos más que satisfactorios. Además allí hay mucho empleo sin calificación.

Virginia Sanz es una gaditana que lleva un tiempo precisamente trabajando en un campamento de minas precisamente en la zona de Western Australia y cuenta su vida allí en su TikTok (@virgsanz94). Ahora ha desvelado lo que paga por su piso, en el que vive las semanas que no trabaja para comparar precios con España y que sus seguidores saquen sus propias conclusiones, y la cuestión está interesando mucho.

«Como si estuviera en Valencia»

«Os voy a contar cuánto pago en Australia», empieza ella su vídeo, dejando claro que allí es «un poquitín más cara». Virginia desvela que está viviendo en Perth, una de las ciudades más importantes del país y que «sería como un Valencia o un Málaga» y que está en North Fremantle, uno de los barrios más solicitados porque está al lado de la playa y tiene mucho ambiente. Por todo ello, ya avisa de que los precios «son un poquito altos».

Como expone, allí se paga el alquiler por semanas y ella está pagando semanalmente 290 dólares australianos, que son unos 160 euros. «Pago como unos 650 euros al mes... pero ahora os voy a enseñar la casa», dice ella dando a entender que nadie saque conclusiones antes de tiempo. «Tened en cuenta que estoy como si estuviera en Valencia enfrente de la playa», insiste ella.

Virginia enseña como por las ventanas puede ver el mar y cómo desde allí también se ve el tren y confirma que su zona es una de las mejores comunicadas de Perth. La gaditana confirma que comparte piso con otras dos personas, «igual que se comparte en España cuando no estás en pareja» y enseña su cuarto, una habitación espaciosa con vistas al mar, cama de matrimonio, armario y espacio para una mesa de trabajo.

Luego enseña las estancias compartidas, como el salón o la cocina-comedor, que también son muy espaciosas. La casa también tiene terraza, «la mejor parte». «Es enorme, encima ahí tenemos también para aparcar sin problema y esto cuesta 650 euros al mes», resume ella. «¿De verdad os parece que la vivienda en Australia es más cara que en España?», se pregunta.

Ella misma contesta que «quizás» lo es un poco más acaba sentenciando que la habitación que tiene en esa zona «está bastante bien». «Y no es que sea una ganga», incide Virginia, que cuenta que antes pagaba menos, pero acaba su vídeo remarcando que «teniendo en cuenta que en Australia se cobra tres veces más que en España, ¿qué os parece que la vivienda sea prácticamente lo mismo?». La publicación supera en solo dos días las 60.000 visualizaciones y más de 300 personas han comentado el vídeo, con opiniones de todo tipo.