Suscribete a
ABC Premium

El secreto japonés para dormir menos y despertar con más energía: solo necesitas seguir estos sencillos pasos

Privarnos del sueño impide la limpieza del cerebro y acelera nuestro deterioro cognitivo

Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «La soledad acelera el deterioro tanto como una mala alimentación o la falta de ejercicio»

Conrado Estol, neurólogo: «Dormir bien no solo empieza en la almohada, también empieza en la cocina»

El secreto japonés para dormir menos y despertar con más energía: solo necesitas seguir estos sencillos pasos
El secreto japonés para dormir menos y despertar con más energía: solo necesitas seguir estos sencillos pasos
Isaac Asenjo

Isaac Asenjo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tenemos a diario tantas cosas que nos preocupan que, en ocasiones, por mucho que intentemos meternos en la cama a dormir - pese a estar cansadísimos - no somos capaces de pegar ojo. Y sino son las rumiaciones mentales o los pensamientos intrusivos, son las luces de ... nuestros dispositivos o los ruidos que nos desvelan. El anhelado sueño reparador y levantarnos al día siguiente como nuevos se antoja harto complicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app