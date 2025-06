Miguel Ángel Revilla habla alto y claro sobre la única alternativa para Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán: «Va a ser un calvario»

Los escándalos en torno al PSOE se han precipitado en las últimas semanas como una tormenta perfecta que ha sacudido los cimientos del partido. Desde el procesamiento del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, hasta las comprometedoras grabaciones de Leire García, la llamada 'fontanera' del partido, pasando por la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar supuestamente datos protegidos del entorno de Isabel Díaz Ayuso, los escándalos no hacen más que sucederse. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el informe de la UCO que incluye grabaciones del exasesor Koldo García en conversaciones con Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, en las que, supuestamente, se habla sin rodeos de adjudicaciones y pagos pendientes. La dimisión fulminante de Cerdán no ha hecho más que confirmar la magnitud del terremoto político. Y, entre las muchas reacciones que ha provocado, una de las más contundentes ha sido la de Miguel Ángel Revilla.

En una intervención en el programa 'laSexta Xplica', el expresidente cántabro reveló que Pedro Sánchezno podrá resistir mucho más. «Ante una situación como esta, yo no veo otra alternativa que unas elecciones, que yo creo que van a ser este año o, como muy tarde, en la primavera del año que viene», afirmó. Para él, la erosión del PSOE ha alcanzado un punto de no retorno y la única vía realista que le queda al presidente del Gobierno es convocar elecciones.

Miguel Ángel Revilla: "Creo sinceramente que Pedro Sánchez no estaba en el ajo. Ante una situación como esta, no veo otra alternativa que unas elecciones, que creo que van a ser este año. Va a ser un calvario lo que le espera a este hombre". #XplicaCorruptos pic.twitter.com/aB2DPl7MuW — laSexta Xplica (@laSextaXplica) June 14, 2025

Lejos de detenerse en el análisis político, el expresidente cántabro fue más allá al poner el foco en el plano personal de Pedro Sánchez. «Debe estar sufriendo lo indecible, pero lo que viene ahora va a ser terrible», lamentó, visiblemente afectado por la presión a la que ve sometido al presidente. «Es curioso el deterioro físico de este hombre en dos años, fijaos en imágenes del día de la toma de posesión de presidente y la que está dando ahora», añadió.

Asimismo, el líder regionalista no escatimó en advertencias al señalar que la legislatura será insostenible si Sánchez decide resistir. «Va a ser un calvario lo que le espera a este hombre», insistió, señalando que el desgaste será tanto institucional como personal.

Eso sí, Revilla no se sumó a las voces que acusan directamente al presidente de estar implicado en la trama. «Hay mucha gente que dice 'Pedro estaba en el ajo'. Yo creo que no, creo sinceramente que no», aseguró, dejando claro que, en su opinión, Sánchez no estaba al tanto de las supuestas irregularidades de su entorno más cercano. Pero eso, según él, no le librará de pagar el precio político, al igual que ocurrió en el pasado con Mariano Rajoy.

Una legislatura al borde del colapso

El informe de la Guardia Civil, entregado el pasado 5 de junio al Tribunal Supremo, ha sido el detonante de una debacle que ha supuesto la pérdida de confianza de muchos de sus votantes. En él se incluyen grabaciones en las que Cerdán y Ábalos conversan con Koldo García sobre supuestas adjudicaciones millonarias a empresas durante la pandemia. Según las investigaciones, se trataría de contratos inflados en los que habrían intervenido comisiones irregulares de más de 600.000 euros, una cifra que aún podría crecer conforme avance la causa.

La reacción del PSOE ha sido inmediata pero insuficiente. Cerdán presentó su dimisión el mismo día y anunció que este lunes dejará su acta de diputado. Pedro Sánchez, por su parte, ordenó una auditoría externa en el partido, pidió «perdón a los ciudadanos» y trató de cerrar filas con los suyos. Pero para voces como la de Revilla, estas medidas son insuficientes.