Un mecánico avisa de una práctica que puede costarte 100 euros de multa: «Por quitar unos mosquitos...»

Más del 80% de los desplazamientos que se realizan en nuestro país tienen al automóvil como protagonista, tanto para acudir al trabajo como para actividades de ocio. Esa dependencia convierte a este medio de transporte en algo más que un simple vehículo, es una herramienta imprescindible. Y precisamente por ello, muchos conductores prestan atención a su mantenimiento con pequeñas rutinas. Sin embargo, lo que parece un gesto inocente puede salir muy caro. Así lo ha advertido Juan José, un mecánico español que utiliza su perfil de Instagram, 'talleresebenezer', para difundir consejos prácticos a los automovilistas. En una de sus últimas publicaciones, el especialista lanzó una advertencia que ha sorprendido a miles de usuarios: «Limpiar los mosquitos del coche te puede costar ahora hasta cien euros de multa».

El experto en automóviles explicó que, aunque había oído hablar de sanciones de este tipo, no creía que fueran habituales. «Yo lo había escuchado, nunca había visto a nadie que le hayan multado, pero es que un cliente me ha venido con un boletín de 90 euros de multa por haberse parado a limpiar los mosquitos y le digo: '¿dónde te has parado para limpiarlo, en medio de la carretera?' Pues no, en un aparcamiento», relató.

Una multa inesperada por limpiar en la vía pública

La clave de la sanción no está en el hecho de retirar insectos del parabrisas, sino en el lugar donde se realiza esa acción. En ese sentido, según las ordenanzas municipales de distintas ciudades, lavar o manipular un vehículo en la vía pública puede ser sancionable, ya sea por ensuciar el pavimento o por razones de seguridad. Lo curioso es que, en este caso, el conductor sancionado no estaba en mitad de una carretera, sino en un aparcamiento.

El especialista se mostró comprensivo con la necesidad de respetar las normas, pero «quitar unos mosquitos qué hacemos, ¿vamos con todo el cristal lleno de mosquitos? Porque es que hay veces que son mosquitos tan grandes que ni con los propios limpiaparabrisas se quitan», lamentó.

Seguridad y coherencia en la norma

La razón es que, un parabrisas sucio, lleno de restos de insectos, compromete la seguridad de cualquier viaje. En este punto, el mecánico insistió en que la legislación debería tener en cuenta este aspecto: «No sé, yo entiendo que hay que respetar unas leyes pero también hacer unas leyes coherentes para todo el mundo».

El razonamiento es sencillo, no es lo mismo detenerse en plena autovía, lo cual sería extremadamente peligroso, que hacerlo en un área de aparcamiento o descanso para limpiar el parabrisas. Así lo resumió el propio especialista: «Vale que no te pares en medio de la autovía, vale que no te pares en medio de la carretera, pero por seguridad igual que los conductores de moto».

Consejos prácticos para prolongar la vida útil de los limpiaparabrisas

Lejos de quedarse solo en la denuncia, el mecánico aprovechó para ofrecer una serie de recomendaciones para el cuidado delsistema de limpieza del coche. Recordó que muchos conductores cometen errores básicos, como emplear alcohol en las escobillas. «Y otra cosita muy buena es que para limpiar los limpiaparabrisas no se limpian con alcohol. Un pañito húmedo, lo levantamos y le hacemos así en la parte de la escobilla, para atrás y para adelante», explicó.

Además, recomendó mejorar la limpieza con productos adecuados: «Y si puedes en vez de un pañito húmedo un pañito con un poquito de limpiacristales o hidratador de plástico». Eso sí, también advirtió que hay que ser cuidadosos con los materiales empleados: «Pero si le cojo un hidratador de plástico que tenga un poco de silicona después lo limpias bien para que no te deje chorretones a la hora de poner los limpias». Estos consejos, aparentemente sencillos, pueden prolongar la vida útil de los limpiaparabrisas y, sobre todo, garantizar una mejor visibilidad en carretera, evitando riesgos innecesarios.