Juan José, mecánico: «La manera correcta de colocar el parasol es con la parte reflectante hacia fuera»

Conducir en verano supone enfrentarse a un enemigo común, el calor extremo que se acumula en el interior del coche cuando está aparcado bajo el sol. Todos hemos vivido esa sensación de abrir la puerta y sentir una ráfaga sofocante, como si se abriera un horno. Y la solución más común para intentar evitarlo suele ser colocar un parasol en el parabrisas.

A simple vista, su uso parece no tener complicación alguna. Basta con desplegarlo y cubrir el cristal delantero. Sin embargo, el detalle importante está en cómo se coloca. Y ahí es donde muchos fallan, ya que es más común de lo que parece colocarlo al revés. El tema es que, al colocarlo mal, el parasol pierde gran parte de su eficacia, haciendo que el coche se caliente más de lo que debería.

Sobre este tema habló recientemente Juan José Ebenezer, mecánico y propietario de Talleres Ebenezer (@talleresebenezer), en un vídeo de TikTok donde aclara cuál es la forma correcta de poner el parasol para que realmente cumpla su función.

El error más común al usar el parasol

En el vídeo, Juan José lo deja claro: «La forma correcta de usar el parasol es como lo estás viendo, no es como todo el mundo cree que es al revés». Lo que ocurre, explica, es que mucha gente cree que lo lógico es mostrar hacia fuera la cara con dibujos o colores llamativos, porque «queda más bonito».

Pero esa decisión estética tiene consecuencias. «Con la parte bonita de los dibujitos hacia fuera lo único que estás haciendo es subirle la temperatura y aumentando las radiaciones que inciden sobre el coche», asegura el mecánico.

La realidad es que la superficie decorada apenas protege, mientras que la parte que realmente refleja el sol es la plateada o brillante. «La parte que va a evitar las radiaciones, el calor y el exceso de temperatura en tu coche es la parte reflectante. Es decir, la forma correcta de usarlo es con la parte brillante o reflectante hacia afuera», añade.

Por qué es importante colocarlo bien

El mal uso del parasol no solo hace que el coche esté mucho más caliente al volver a entrar, también acelera el deterioro del salpicadero, los plásticos y la tapicería. La radiación solar y las temperaturas extremas provocan grietas, decoloración y un desgaste prematuro que puede salir caro a largo plazo.

En cambio, si se coloca bien, con la cara reflectante hacia fuera, se consigue mantener una temperatura interior más baja, proteger los materiales y hasta reducir el consumo de aire acondicionado al arrancar.

Y es que el parasol es un aliado fundamental en verano, pero no es la única medida que podemos aplicar. Aquí tienes algunas recomendaciones extra para evitar que tu coche se caliente en exceso:

Consejos extra para combatir el calor en el coche Aparcar siempre que sea posible en zonas de sombr

Dejar una ligera rendija en las ventanillas para mejorar la ventilación (siempre que sea seguro hacerlo)

Usar fundas en el volante y los asientos, especialmente si son de piel o cuero sintético

Instalar láminas solares homologadas en las lunas laterales para reducir la entrada de rayos UV

Así que la próxima vez que estaciones bajo el sol, no olvides el consejo de Juan José: la parte plateada o reflectante del parasol siempre debe mirar hacia fuera.

