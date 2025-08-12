Un mecánico alerta sobre los pinchazos en las ruedas: «La llanta actúa como una navaja en el neumático»

Juan José, mecánico que explica los riesgos de un pinchazo en una rueda

Detectar a tiempo un pinchazo y saber cómo actuar puede evitar un susto en carretera y un desembolso innecesario. Así lo explica Juan José, mecánico de Talleres Ebenezer en Sevilla, que ha mostrado en un vídeo los síntomas y consecuencias de conducir con una rueda vacía.

El peligro oculto de un pinchazo

Aunque muchos conductores creen que un neumático pinchado solo supone una pérdida de aire, Juan José advierte que el verdadero riesgo está en la llanta. «Cuando la rueda se queda sin presión, el filo de la llanta se convierte en un cuchillo para el neumático. En lugar de apoyar sobre la goma, todo el peso del vehículo recae en el borde metálico, cortando el lateral de la cubierta como si fuera una navaja», explica.

Esto significa que lo que podría ser una reparación sencilla de unos 10 euros, se transforma en la necesidad de sustituir el neumático completo, cuyo coste puede superar los 200 euros, dependiendo del modelo.

Síntomas para detectar un pinchazo sin testigo de presión

No todos los vehículos disponen de un sistema que avise de la pérdida de aire. En esos casos, el mecánico detalla varios signos claros:

Cómo detectar un pinchazo Dirección «chiclosa» o más blanda de lo normal, con tendencia a que el volante no se mantenga firme.

El coche se desvía hacia el lado de la rueda pinchada en cuanto se suelta el volante.

Vibraciones o pequeños «saltitos» en la conducción.

Sensación extraña al tomar curvas o rotondas, con cambios bruscos en el agarre.

Al frenar, el coche se empuja hacia el lado de la rueda desinflada, obligando a contra volantear.

Por qué no debes circular con el neumático pinchado

En su demostración, Juan José vacía por completo el aire de un neumático para mostrar cómo el caucho queda aprisionado entre el suelo y la llanta, deteriorándose rápidamente. «En pocos minutos ya se ve la marca circular que deja el filo. Si sigues circulando así, en cuestión de kilómetros el lateral queda destrozado y no hay reparación posible», señala.

Además, la pérdida de firmeza aumenta notablemente la inestabilidad del coche, lo que puede ser peligroso en maniobras de emergencia.

El mecánico recomienda llevar siempre un inflador portátil o un kit antipinchazos en el vehículo. «Es un accesorio indispensable. Puede salvarte de quedarte tirado y, sobre todo, de tener que cambiar un neumático por completo», apunta.

